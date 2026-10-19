Tylko do połowy września ONZ odnotowała 1600 ataków żydowskich osadników na Palestyńczyków zamieszkujących okupowany Zachodni Brzeg. W ostatnich tygodniach ataki się nasiliły za sprawą trwających właśnie zbiorów oliwek, które są jednym z głównych źródeł utrzymania wielu palestyńskich rodzin. W sobotę doszło nawet do ataku na delegację dyplomatów z Polski, Francji i Belgii, odwiedzających te terytoria. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tajba. Siedmiu poruszających się na quadach, zamaskowanych osadników otoczyło pojazdy delegacji i domagało się okazania dokumentów przez dyplomatów. Napastnicy wybili szybę w samochodzie belgijskiego konsulatu. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać jednego z członków delegacji leżącego na ziemi. Zaatakowany miał zostać m.in. francuski konsul. Zaprotestowało polskie MSZ.

Pobicie amerykańskiej dziennikarki

Dzień wcześniej niezależny dziennikarz Jasper Nathaniel opublikował na portalu X nagranie, na którym zarejestrował brutalny atak osadników na fotoreporterkę „Washington Post” Heidi Levine. Dziennikarka przebywała ze zbierającymi oliwki Palestyńczykami, zaatakowanymi przez kilkudziesięcioosobową grupę zamaskowanych osadników. Kobieta została powalona na ziemię i kopana. Doznała złamania żebra, kręgu i licznych ran. Po tych wydarzeniach stanowczo zaprotestował sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Reakcja Izraela

Stanowcza reakcja społeczności międzynarodowej zmusiła władze Izraela do podjęcia jakichś działań. Dziś rano izraelska policja rozpoczęła operację pod kryptonimem „Liść oliwny”. Poinformowano, że zatrzymano dotychczas dziesięć osób mających mieć związek z atakami.

- „Poza zatrzymaniami służby zabezpieczyły kilka pojazdów oraz zlikwidowały nielegalne obiekty budowlane”

- podał „The Jerusalem Post”.