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Izrael i Żydzi

USA wreszcie zareagują? Żydowscy osadnicy zaatakowali Amerykankę

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tymi obrazami i tym, co widzimy” – powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio, pytany o agresję żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu.

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Fot. screenshot: X.com (@AlArabiya_Eng)/YouTube (ANI News)
Fot. screenshot: X.com (@AlArabiya_Eng)/YouTube (ANI News)

Nie kończą się ataki żydowskich osadników na Palestyńczyków zamieszkujących Zachodni Brzeg. Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że od początku roku do połowy września odnotowano 1600 takich napaści.

Teraz ma miejsce kolejna, wyjątkowo intensywna fala przemocy, związana z trwającymi właśnie zbiorami oliwek, które są jednym z głównych źródeł utrzymania wielu palestyńskich rodzin. Wczoraj Żydzi zaatakowali nawet delegację europejskich dyplomatów. MSZ potwierdziło, że uczestniczyli w niej również Polacy.

Do szczególnie alarmującego zdarzenia doszło w piątek. Niezależny dziennikarz Jasper Nathaniel opublikował na portalu X nagranie, na którym zarejestrował brutalny atak osadników na fotoreporterkę „Washington Post” Heidi Levine.

Dziennikarka przebywała ze zbierającymi oliwki Palestyńczykami, zaatakowanymi przez kilkudziesięcioosobową grupę zamaskowanych osadników. Kobieta została powalona na ziemię i kopana. Doznała złamania żebra, kręgu i licznych ran. 

Sekretarz stany USA: Jesteśmy zaniepokojeni 

O zdarzenie w czasie konferencji prasowej koleżanka zaatakowanej dziennikarki z „Washington Post” zapytała sekretarza stanu USA Marco Rubio. 

- „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tymi obrazami i tym, co widzimy. Prosiliśmy i nadal prosimy Izraelczyków, by się z tym rozprawili”

- oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji.

- „Z tego, co wiem z mediów, to nie wyglądało dobrze. Cała ta sprawa była po prostu niepokojąca”

- dodał.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że prezydent Donald Trump tuż po objęciu urzędu zniósł sankcje wobec żydowskich osadników. W odpowiedzi sekretarz stanu zaznaczył, iż nie oznacza to, że Stany Zjednoczone popierają „to, co teraz widzi w telewizji i o czym czyta”.

- „Mamy procedury w takich sprawach i jeśli okaże się, że było tak, jak to wyglądało, mamy sposoby, by przekazać Izraelczykom, czego od nich oczekujemy, aby zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości”

- zapewnił.

Prezydent Izraela przeprasza 

Z zaatakowaną dziennikarką spotkał się prezydent Izraela Izaak Herzog.

- „Jako prezydent Izraela przeprosiłem ją i wyraziłem głęboki smutek z powodu tego poważnego zdarzenia, którego doświadczyła”

- oświadczył w mediach społecznościowych.

Przekonywał przy tym, że zachowanie chuliganów nie odzwierciedla postawy obywateli. 

- „Izrael jest demokratycznym państwem prawa i musi działać z żelazną ręką przeciwko wszelkim przejawom przemocy”

- podkreślił.

 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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