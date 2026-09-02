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Izrael i Żydzi

Chrześcijańskie szkoły w Jerozolimie zawieszają lekcje. Izrael szykanuje nauczycieli

Po raz drugi w tym roku chrześcijańskie szkoły w Jerozolimie zostały zmuszone do zawieszenia od wtorku lekcji. Powodem jest fakt, że władze izraelskie nie odnowiły zezwoleń na wjazd dla ok. siedemdziesięciu nauczycieli i pracowników.

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Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne · fot. Fot. Pixabay

Pierwszy raz w tym roku z podobnych powodów chrześcijańskie placówki edukacyjne były zmuszone zawiesić nauczanie w styczniu.

W wydanym oświadczeniu szkół stwierdza się, że brak pozwoleń był zaskoczeniem, gdyż nie powiadomiono o takich środkach z wyprzedzeniem. Wpłynęło to na przygotowania do nowego roku szkolnego. Brak tylu pracowników wpływa nie tylko na samo nauczanie, ale na szereg prac administracyjnych, sprzątanie, zdrowie, a także środki bezpieczeństwa.

Stąd nie mogąc zagwarantować stabilnego i bezpiecznego rozpoczęcia roku szkolnego dyrekcje szkół, po konsultacji z rodzicami, odpowiednimi władzami i innymi placówkami zdecydowały się na zawieszenie lekcji. Dopiero wystawienie odpowiednich dokumentów nauczycielom i pracownikom pozwoli na wznowienie zajęć lekcyjnych.

W swoim oświadczeniu szkoły wyraziły nadzieję na szybkie rozwiązanie obecnego kryzysu i powrót uczniów, nauczycieli i pracowników do szkół. Jednocześnie zwrócono uwagę na to, że ich placówki od stuleci tworzyły integralną część tożsamości Jerozolimy wykonując swoją misję edukacyjną i humanitarną. „Potwierdziły także swoje zaangażowanie w zapewnienie edukacji wysokiej jakości i formowanie pokoleń w oparciu o wiedzę, wartości i poczucie przynależności oraz odpowiedzialności”.

Źródło: ewtnnews.com

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