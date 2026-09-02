Sondaż. Polacy nie chcą oddawać Ukrainie pocisków Patriot

Respondenci odpowiadali na pytanie: „Czy Pana/i zdaniem Polska powinna przekazać Ukrainie pociski do wyrzutni rakietowych Patriot?”.

Największą grupę stanowili zdecydowani przeciwnicy takiego rozwiązania. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 46,8 proc. badanych, a „raczej nie” – 17,6 proc. Z kolei 7,2 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 14,4 proc. „raczej tak”. Kolejne 14 proc. nie miało zdania.

Opozycja zdecydowanie bardziej sceptyczna

Jeszcze wyraźniejsze różnice pojawiają się po uwzględnieniu preferencji politycznych badanych.

Wśród wyborców opozycji – Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz Partii Razem – aż 82 proc. respondentów sprzeciwia się przekazywaniu Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Poparcie dla takiej decyzji deklaruje tylko 10 proc.

Wśród sympatyków ugrupowań tworzących obóz rządzący proporcje są inne. Za przekazaniem pocisków opowiada się 49 proc. badanych, a przeciw jest 35 proc.

Radio ZET zwróciło uwagę, że wyniki pokazują głęboki podział polityczny w podejściu do dalszego wsparcia militarnego dla Ukrainy.

Sondaż pokazuje granice społecznego poparcia dla pomocy wojskowej

Badanie sugeruje, że choć poparcie dla Ukrainy pozostaje ważnym elementem polskiej polityki bezpieczeństwa, wielu Polaków nie chce, by odbywało się ono kosztem zasobów uznawanych za istotne dla własnej obrony kraju.

W przypadku systemów Patriot ma to szczególne znaczenie, ponieważ są one elementem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a pociski do nich stanowią zasób o wysokiej wartości strategicznej.

– W grupie wyborców opozycji 82 proc. badanych przez IBRiS opowiada się przeciwko przekazywaniu Ukrainie pocisków Patriot. Z kolei za takim rozwiązaniem jest zaledwie 10 proc. zwolenników opozycji – podkreślono w omówieniu wyników.

Badanie IBRiS dla Radia ZET przeprowadzono 21 i 22 sierpnia metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1067 respondentów.