Dzień: środa, 2 września 2026 Imieniny: Stefana, Wilhelma, Juliana

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XXII tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

Ponad 9 kg narkotyków zabezpieczonych w powiecie sławieńskim

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Ustce, wspierani przez Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zabezpieczyli ponad 9,2 kg narkotyków o szacunkowej czarnorynkowej wartości około 450 tys. zł. Zatrzymano trzech mężczyzn.

1 min czytania
Zatrzymanie, Zdj. ilustracyjne
Zatrzymanie, Zdj. ilustracyjne · fot. Fot. via strazgraniczna.pl

Do akcji doszło 26 sierpnia na terenie powiatu sławieńskiego. Podczas przeszukania dwóch mieszkań oraz pomieszczenia gospodarczego funkcjonariusze znaleźli blisko 1,6 kg marihuany, 7,6 kg amfetaminy, blisko 50 g 3-CMC (klofedronu) oraz inne zabronione substancje. Zabezpieczono również 26 tys. zł w gotówce, która ma zostać przeznaczona na poczet przyszłych kar.

Doprowadzenie

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Sławnie. Dwóm mężczyznom przedstawiono zarzuty posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i odurzających. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Trzeci mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Sławnie zastosował wobec obu podejrzanych trzymiesięczny tymczasowy areszt. Śledztwo prowadzą funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sławnie.

Źródło: mp/strazgraniczna.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej