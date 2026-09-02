Przydacz podkreślił, że kontakty między prezydentami są częste i obejmują zarówno bezpośrednie spotkania, jak i rozmowy telefoniczne.

– Spotkali się już czterokrotnie, rozmawiali wiele razy przez telefon, w różnych formatach. Kiedyś, gdy prezydent Polski widział się z prezydentem Stanów Zjednoczonych raz na dwa lata, uważano to za intensywną komunikację. Obecnie takich kontaktów jest znacznie więcej – powiedział.

Spotkanie w Miami podczas szczytu G20

Najbliższe spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa ma odbyć się w grudniu w Miami, podczas szczytu G20. Polska została zaproszona do udziału w tym formacie po raz pierwszy. Przydacz zaznaczył, że polskie władze chcą wykorzystać udział w szczycie nie tylko jako jednorazową okazję, ale również jako element budowania trwałej obecności Polski w tym gronie.

– Będziemy robić wszystko, by Polska także w kolejnych latach, już pod inną prezydencją niż amerykańska, uczestniczyła w pracach G20. Element prestiżu i etykietowania jest w polityce międzynarodowej istotny – powiedział.

Polska chce reprezentować także Europę Środkową

Szef Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że Warszawa chciałaby podczas G20 przedstawiać nie tylko własne stanowisko, ale również interesy regionu Europy Środkowej. Grudniowy szczyt w Miami nie będzie jedyną wizytą Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Prezydent ma również wziąć udział we wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Zapowiadane spotkanie z Donaldem Trumpem ma być kolejnym elementem intensywnych kontaktów polsko-amerykańskich na najwyższym szczeblu.