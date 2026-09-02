Są ranni po eksplozji przy dworcu w Augsburgu

Do wybuchu doszło około godz. 5.00 w przejściu między dwoma budynkami przy Bahnhofstrasse.

– Przy ul. Bahnhofstrasse trwa obecnie zakrojona na szeroką skalę akcja policyjna – przekazała bawarska policja w mediach społecznościowych.

Na miejscu pracują również specjaliści z Landowego Urzędu Kryminalnego. Jak dotąd nie podano, co dokładnie eksplodowało ani czy zdarzenie miało charakter celowy.

Dworzec zamknięty, kilka osób rannych

Według lokalnych mediów kilka osób zostało rannych. „Der Spiegel” informuje, że co najmniej dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku huku eksplozji, który uszkodził także pobliskie okna.

– Wejście do budynku dworca zostało zamknięte, a na peronie pierwszym występują utrudnienia – przekazał rzecznik policji w rozmowie z „Der Spiegel”.

Początkowo część ruchu kolejowego odbywała się normalnie, jednak później cały dworzec został zamknięty, a ruch pociągów wstrzymano.

Do zdarzenia doszło w czasie, gdy w Niemczech odnotowuje się również inne niepokojące incydenty dotyczące infrastruktury. W Bergheim pod Kolonią uszkodzony został transformator energetyczny.

– Biorąc pod uwagę obecny stan śledztwa, nie zakładamy usterki technicznej, lecz raczej popełnienie umyślnego przestępstwa – powiedział rzecznik policji w Essen, cytowany przez „Die Welt”.

Dzień wcześniej w pobliżu elektrowni Jänschwalde w Brandenburgii zabezpieczono z kolei „niekonwencjonalne urządzenie wybuchowe i zapalające”. Niemieckie służby badają, czy w tym przypadku mogło dojść do sabotażu.

Na obecnym etapie nie ma jednak podstaw, by łączyć eksplozję w Augsburgu z tymi zdarzeniami.