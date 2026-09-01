Jak informuje obecny na miejscu reporter Polsat News Tomasz Lejman, najprawdopodobniej doszło do sabotażu, w ramach którego podłożono ładunek lub wiele ładunków wybuchowych pod stację transformatorową.

- „Mamy tu do czynienia najprawdopodobniej z sabotażem. (…) Chodzi o stację transformatorową niedaleko elektrowni na granicy pomiędzy Saksonią a Brandenburgią. Tam nad ranem znaleziono ładunek wybuchowy, a nawet policja mówi, że może to być kilka ładunków wybuchowych”

- relacjonował dziennikarz.

Jak podkreślił, nie potwierdzono, czy doszło do eksplozji jakiegoś ładunku, ale potwierdzono uszkodzenie infrastruktury. Nie było jednak konieczne wstrzymywanie pracy elektrowni.

- „Na razie policja wstrzymuje się, mówiąc o tym, że nie wiemy, kto za tym stoi. Mogą się pojawić dwie teorie: z jednej strony to jest Rosja, ale nie zapomnijmy również, że w ostatnich miesiącach szereg akcji sabotażowych (...) przeprowadzały organizacje skrajnie lewicowe”

- zauważa Lejman.

Jak przypomina „Deutsche Welle”, w styczniu lewicowi ekstremiści podpalili linie wysokiego napięcia w pobliżu elektrowni w Berlinie.