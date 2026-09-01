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Tragedia na A1 pod Mykanowem. Cztery osoby nie żyją

Cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały ranne w tragicznym wypadku na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa pod Częstochową. Do zdarzenia doszło we wtorek rano na jezdni w kierunku Katowic. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ciężarówka wjechała w pojazd ekipy wykonującej prace drogowe.

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Tragiczny wypadek na A1
Tragiczny wypadek na A1 · fot. Screenshot - Facebook/klobucka.pl

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący zestawem pojazdów ciężarowych najechał na grupę osób, która zajmowała się remontem tej drogi – przekazała podkom. Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy

Jak przekazała później policja, 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Został zatrzymany, a dokładne przyczyny tragedii będą ustalane w toku postępowania.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Autostrada w kierunku Katowic została całkowicie zablokowana, a kierowcom wyznaczano objazdy. GDDKiA odnotowała zdarzenie na 414. kilometrze A1, na odcinku Radomsko–Mykanów.

Według ustaleń brd24.pl prace drogowe były zabezpieczone poduszką zderzeniową, a na jezdni nie było widocznych śladów hamowania ciężarówki. Portal zaznacza jednak, że są to ustalenia nieoficjalne i przyczyna braku reakcji kierowcy nie jest jeszcze znana.

Źródło: mp/Interia, brd24.pl, Fronda.pl

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