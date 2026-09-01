Tragedia na A1 pod Mykanowem. Cztery osoby nie żyją

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący zestawem pojazdów ciężarowych najechał na grupę osób, która zajmowała się remontem tej drogi – przekazała podkom. Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy

Jak przekazała później policja, 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Został zatrzymany, a dokładne przyczyny tragedii będą ustalane w toku postępowania.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Autostrada w kierunku Katowic została całkowicie zablokowana, a kierowcom wyznaczano objazdy. GDDKiA odnotowała zdarzenie na 414. kilometrze A1, na odcinku Radomsko–Mykanów.

Według ustaleń brd24.pl prace drogowe były zabezpieczone poduszką zderzeniową, a na jezdni nie było widocznych śladów hamowania ciężarówki. Portal zaznacza jednak, że są to ustalenia nieoficjalne i przyczyna braku reakcji kierowcy nie jest jeszcze znana.