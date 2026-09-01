– Niedużo [kosztowało wydarzenie w Juracie]. […] Nasi artyści nie wzięli żadnych honorariów za występy na scenie przygotowanej w Juracie. Te środki pochodziły z budżetu Kancelarii Prezydenta – powiedział Leśkiewicz w rozmowie z Polsat News.

„Samorządy mają pieniądze na wydarzenie o charakterze partyjnym”

Rzecznik prezydenta zapowiedział, że Kancelaria Prezydenta przygotowuje dokładne rozliczenie wszystkich wydatków.

– Przygotowujemy dokładne podliczenie tych środków, ale nie braliśmy żadnych środków od sponsorów, od samorządów, bo takie środki też przy wydarzeniu Rafała Trzaskowskiego Campus Polska były wydatkowane – mówił.

Leśkiewicz skrytykował przy tym udział samorządowych pieniędzy w finansowaniu Campusu Polska.

– Samorządy nie mają pieniędzy na zorganizowanie transportu dla mieszkańców małych miejscowości, ale mają pieniądze na to, by inwestować w wydarzenie o charakterze partyjnym – stwierdził.

Jak podkreślił, spotkanie w Juracie miało charakter wydarzenia prezydenckiego.

– Nasze wydarzenie z młodymi Polakami, gdzie i w sobotę, i w niedzielę ponad 800 osób spotkało się z panem prezydentem, było finansowane z budżetu Kancelarii Prezydenta. Tak jak wszystkie tego typu wydarzenia, gdzie pan prezydent spotyka się z Polakami – dodał Rafał Leśkiewicz.