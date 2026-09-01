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Polityka

KO wygrywa sondaż, ale znów bez większości. Prawica miałaby 239 mandatów

Koalicja Obywatelska pozostaje liderem najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu, ale wynik nie dawałby jej możliwości zbudowania większości parlamentarnej. Na partię Donalda Tuska chce głosować 27,5 proc. badanych, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 19,7 proc.

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Sejm RP
Sejm RP · fot. Fot. via Wikipedia.org

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 13,1 proc. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna i Lewica uzyskały po 8,3 proc., a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego – 6 proc.

Poza Sejmem znalazłyby się PSL z wynikiem 4,2 proc., Razem – 2,7 proc. oraz Polska 2050 – 0,4 proc. Aż 9,9 proc. ankietowanych nie wie jeszcze, na kogo oddałoby głos.

KO bez partnerów do większości

Symulacja mandatów przeprowadzona przez Onet pokazuje, że KO mogłaby liczyć na 165 miejsc w Sejmie, PiS na 120, Konfederacja na 73, Konfederacja Korony Polskiej na 46, Lewica na 35, a Rozwój Plus na 21.

Oznacza to, że obecna koalicja rządząca nie miałaby większości.

– KO i Lewica miałyby łącznie tylko 200 mandatów – wskazuje Onet.

Do większości potrzeba 231 mandatów.

Znacznie lepiej wyglądałaby sytuacja po prawej stronie sceny politycznej. PiS, Konfederacja i ugrupowanie Grzegorza Brauna miałyby razem 239 miejsc.

– Do większości nie byłaby zatem potrzebna reprezentacja Rozwoju Plus – zauważa portal.

Sondaż pokazał też słabszą deklarowaną frekwencję. Udział w wyborach zapowiada 54,3 proc. respondentów, podczas gdy w wyborach parlamentarnych w 2023 roku frekwencja wyniosła 74,38 proc.

Badanie IBRiS dla Onetu przeprowadzono w dniach 25–27 sierpnia 2026 roku metodą CATI na próbie 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Kolejny sygnał problemów obozu rządzącego

Choć KO prowadzi w sondażu, wyniki pokazują poważny problem całego obozu rządzącego. Słabość PSL i Polski 2050 sprawia, że nawet wyraźne pierwsze miejsce partii Tuska nie przekłada się dziś na większość sejmową.

Z kolei po prawej stronie rozdrobnienie nie uniemożliwia zbudowania większości. Przy takim układzie mandatów trzy ugrupowania – PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej – mogłyby samodzielnie stworzyć większość w Sejmie.

Źródło: mp/Onet.pl, Fronda.pl

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