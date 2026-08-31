– To apel sprzed 46 lat do nas wszystkich. Ruch Solidarności był nurtem odzyskanej odwagi cywilnej, której dzisiaj Polska w 2026 r. także potrzebuje, by walczyć z tym, co złe – powiedział prezydent.

Nawrocki zaznaczył, że doświadczenie „Solidarności” powinno być nie tylko historyczną lekcją, ale także przestrogą dla każdej władzy.

„Solidarność jest też od tego, aby cucić rządzących”

– Solidarność jest także przestrogą i ta lekcja sprzed 46 lat jest wielką przestrogą do wszystkich obecnie rządzących – do tych, którzy rządzili, tych, którzy rządzą dzisiaj i do tych, którzy będą rządzić w Rzeczypospolitej Polskiej – mówił Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił:

– Chciałbym, aby dzisiaj z Sali BHP Stoczni Gdańskiej poszedł jasny przekaz, że Solidarność i jej duch jest też od tego, aby cucić rządzących w kolejnych postępowaniach.

W dalszej części wystąpienia Nawrocki przywołał słowa św. Jana Pawła II:

– Nigdy człowiek nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność i hołdując egoizmowi.

Do papieskich słów prezydent dodał:

– To się nie udało przed blisko pięcioma dekadami, to nie uda się z Polakami dzisiaj i to nie uda się w kolejnych latach i kolejnych dekadach.

Order Orła Białego dla Krzysztofa Wyszkowskiego

Podczas uroczystości Karol Nawrocki wręczył Order Orła Białego Krzysztofowi Wyszkowskiemu, działaczowi opozycji antykomunistycznej i współtwórcy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.

Prezydent podkreślił jego niezłomność w okresie PRL.

– Mimo że był inwigilowany, straszony, aresztowany, internowany przez 14–15 lat swojej służby wolności i Solidarności, służył tylko jednemu panu i nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa – mówił Nawrocki.

– Za tę niezłomność, Krzysztof, z głębi serca Ci dziękuję – dodał.

Prezydent określił Wyszkowskiego jako człowieka konsekwentnego i bezkompromisowego.

– To wojownik z całą pewnością wierny swoim ideałom, tym, które niesie od lat 70., zasłużony dla Polski, także po roku 1989 jako doradca wspaniałego premiera Jana Olszewskiego – powiedział.

Jak zaznaczył, Wyszkowski to:

– Weredyk, który wypowiada swoje przekonania w sposób zdecydowany, bezpośredni, nieznoszący kompromisu.

Nawrocki podkreślił też, że właśnie dzięki ludziom o takim charakterze możliwe było narodzenie się „Solidarności”.

– Bez takich osób Solidarność by nigdy nie powstała – stwierdził.