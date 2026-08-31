Nowy odcinek ma 19,304 km w kierunku Częstochowy i 18,929 km w stronę Łodzi. Tym samym pobił dotychczasowego rekordzistę, czyli odcinek Radomsko–Mykanów, o zaledwie 89 metrów.

Kamery liczą średnią prędkość

CANARD przypomina, że system działa na zasadzie pomiaru czasu wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego fragmentu.

– Kamery zapisują numer rejestracyjny oraz dokładny czas przejazdu – informuje CANARD. Na tej podstawie system automatycznie wylicza średnią prędkość. Zmiana pasa ruchu nie pozwala uniknąć kontroli.

Na A1 obowiązuje limit 140 km/h dla samochodów osobowych i 80 km/h dla ciężarówek. Przejazd całego odcinka z maksymalną dozwoloną prędkością zajmuje około 8 minut i 16 sekund.

Kary są takie same jak w przypadku fotoradarów. Za przekroczenie średniej prędkości o 31–40 km/h grozi 800 zł mandatu, za 41–50 km/h – 1000 zł. Przy przekroczeniu limitu o ponad 71 km/h kara wynosi 2500 zł i 15 punktów karnych. W przypadku recydywy mandat może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

– W przypadku odcinków liczących kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów nie wystarczy zwolnić przed kamerą. System mierzy średnią prędkość, więc kluczowe jest utrzymanie właściwego tempa przez cały przejazd – podkreśla portal Elektromobilni.pl.