Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, postępowanie prowadzi prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

W pożarze zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe. Wstępnie straty oszacowano na co najmniej 15 mln zł.

Śledczy badają wątek obcego wywiadu

Przedmiotem śledztwa jest m.in. udział obcego wywiadu w działalności przeciwko Polsce oraz możliwość popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym poprzez podłożenie ładunku z materiałami łatwopalnymi.

Na tym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Jak podała prokuratura, czyn będący przedmiotem postępowania może być zagrożony karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Policja powołała specjalną grupę

Świętokrzyska policja utworzyła specjalny zespół, który ma zbadać okoliczności pożaru. Na jego czele stanął insp. Jacek Cholewa, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach odpowiedzialny za pion kryminalny.

Grupa ma przeanalizować zabezpieczone ślady, materiały i wszystkie możliwe wersje wydarzeń. Policjanci będą współpracować z innymi służbami oraz specjalistami, a działania zespołu będą prowadzone pod nadzorem prokuratury.

Śledztwo ma ustalić, czy pożar był wynikiem celowego działania, kto mógł za nim stać oraz czy zdarzenie miało związek z aktywnością obcych służb.