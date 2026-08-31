Wystąpienie lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego na Campusie Polska Przyszłości było pełne kuriozalnych wypowiedzi, o których pisaliśmy już TUTAJ. Zdaje się jednak, że to studnia bez dna. Jeden z uczestników zapytał marszałka Sejmu o jego przeszłość w szeregach komunistów.

- „Co zrobić, żebyśmy się nie kojarzyli z taką skrajnością, ze stalinizmem czy z jakimś właśnie reżimem?”

- pytał, wskazując na padające hasło „wy, komuniści”.

Receptą byłego działacza PZPR jest… „czarowanie”.

- „Proszę pana, po pierwsze, mieć dystans. Od historii nikt nie ucieknie. Mówię o sobie. Trzeba się przyznawać do wszystkiego, co się robiło. Bez względu na to, czy to było dobre, czy to było złe. Nikt nie jest idealny. Trzeba o tym uczciwie mówić, po prostu mówić. Proszę pana, żeby to odczarować, trzeba czarować. Niech pan popatrzy na mnie, po prostu trzeba tak robić”

- powiedział Czarzasty.