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Afera

Afera Zondacrypto. Jest ruch prezesa PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział specjalne spotkanie wewnątrz swojego ugrupowania, poświęcone aferze wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto. Zapewnił, że sprawa zostanie wyjaśniona „do końca”.

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Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość
Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość

Wedle ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski, były szef gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego, poseł Michał Moskal spotkał się w sierpniu ub. roku na Ibizie z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Do sprawy odniósł się na antenie Telewizji Republika prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- „Ja nie miałem zielonego pojęcia, że mój młody kolega i przez wiele lat mój współpracownik wybrał się na Ibizę i spotkał się z panem Kralem”

- zaznaczył. 

Zwrócił jednak uwagę, że po tym spotkaniu poseł Moskal podejmował niekorzystne dla Krala działania legislacyjne. 

Jarosław Kaczyński przypomniał, że osobiście jest przeciwnikiem kryptowalut jako takich. 

- „Uważam, że to rozbija ustalony przez wieki system finansowy, system pieniężny. To jeden ze złych objawów dzisiejszej epoki”

- powiedział.

Zapowiedział też działania swojej partii w związku z aferą wokół Zondacrypto.

- „Jeśli chodzi o sytuację w naszej partii w tej kwestii, to zostanie ona wyjaśniona do końca. Natomiast, jeżeli chodzi o to, kto tak naprawdę to tolerował i jakie miał z tego powodu profity, to też trzeba wyjaśnić”

- podkreślił.

- „Będzie specjalna narada w partii na ten temat i ten problem u siebie rozwiążemy. Żeby tylko inni go u siebie rozwiązali”

- dodał.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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