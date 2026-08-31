Wedle ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski, były szef gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego, poseł Michał Moskal spotkał się w sierpniu ub. roku na Ibizie z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Do sprawy odniósł się na antenie Telewizji Republika prezes PiS Jarosław Kaczyński.
- „Ja nie miałem zielonego pojęcia, że mój młody kolega i przez wiele lat mój współpracownik wybrał się na Ibizę i spotkał się z panem Kralem”
- zaznaczył.
Zwrócił jednak uwagę, że po tym spotkaniu poseł Moskal podejmował niekorzystne dla Krala działania legislacyjne.
Jarosław Kaczyński przypomniał, że osobiście jest przeciwnikiem kryptowalut jako takich.
- „Uważam, że to rozbija ustalony przez wieki system finansowy, system pieniężny. To jeden ze złych objawów dzisiejszej epoki”
- powiedział.
Zapowiedział też działania swojej partii w związku z aferą wokół Zondacrypto.
- „Jeśli chodzi o sytuację w naszej partii w tej kwestii, to zostanie ona wyjaśniona do końca. Natomiast, jeżeli chodzi o to, kto tak naprawdę to tolerował i jakie miał z tego powodu profity, to też trzeba wyjaśnić”
- podkreślił.
- „Będzie specjalna narada w partii na ten temat i ten problem u siebie rozwiążemy. Żeby tylko inni go u siebie rozwiązali”
- dodał.
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