Wirtualna Polska przekazała na początku sierpnia bulwersujące ustalenia, wedle których 4,5 mln zł pomocy dla powodzian trafiło do trzech firm, które w powodzi najpewniej w ogóle nie ucierpiały. Jedna z nich należy do męża działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej – wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnej za przyznawanie pomocy, druga do jej sąsiada, a trzecia do współpracującego z samorządem właściciela lokalnej telewizji.

Dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował o działaniach CBA w tej sprawie.

- „Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób i przeszukali 8 lokalizacji, w tym miejsce zamieszkania biegłego, który oszacował rzekomą szkodę poniesioną przez przedsiębiorców”

- przekazał.

Dodał, że „po przesłuchaniu prokurator wystapiła do Sądu Rejonowego Katowice–Wschód z wnioskiem o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec trzech podejrzanych będących przedstawicielami firm objętych śledztwem”, a „wobec pozostałych trzech osób zastosowano dozór policji oraz poręczenia majątkowe”.

Wedle nieoficjalnych doniesień Wirtualnej Polski, jednym z zatrzymanych jest Jacek K., „większościowy udziałowiec spółki Kadalore, która dostała 3,2 mln zł pomocy powodziowej, choć powódź tam nie dotarła”. To sąsiad Anny Konieczyńskiej. Mężczyzna miał zostać zatrzymany na lotnisku.