Szczecińska nauczycielka przez lata prowadziła zwyczajne życie. Z czasem zaczęła zapisywać w swoich dziennikach doświadczenia duchowe i refleksje dotyczące wiary. Zapis kilkunastu lat jej duchowej drogi został opublikowany jako „Świadectwo". Książka zawiera m.in. rozważania o wierze, miłości, cierpieniu i sensie życia oraz zapisy rozmów z Jezusem. To właśnie osobiste zapiski Lenczewskiej stały się punktem wyjścia dla filmu „Mistyczka".

Po śmierci Lenczewskiej w 2012 roku jej zapiski zostały przekazane do oceny specjalnie powołanej komisji. Jak informują twórcy filmu, komisja wydała na ich temat jednogłośnie pozytywną opinię.

„Mistyczka" nie jest klasyczną biografią. Twórcy koncentrują się przede wszystkim na wewnętrznej przemianie bohaterki i próbie pokazania na ekranie doświadczeń, które trudno przełożyć na język filmu.

– Intryguje mnie fakt, że w małej, szczecińskiej kawalerce działy się tak nadprzyrodzone rzeczy, z których nawet bliscy sąsiedzi nie zdawali sobie sprawy – mówi Jan Sobierajski, reżyser filmu.

Historia Lenczewskiej rozgrywa się przy tym w bardzo zwyczajnych okolicznościach. Praca, zmęczenie, samotność czy choroba stają się przestrzenią jej spotkania z Bogiem.

– Chcielibyśmy otworzyć widzom oczy na rzeczywistość duchową. Dać inspirację do bliskiej relacji z Bogiem. Nadzieję, że nigdy nie jest na nią za późno – zaznacza Sobierajski.

W Alicję Lenczewską wciela się Dorota Chotecka-Pazura. Aktorka mierzy się z rolą, w której ważne są nie tylko wydarzenia z życia bohaterki, ale także jej emocje, słabości, pytania i duchowe zmagania.

Film spotkał się już z pozytywnymi opiniami przedstawicieli środowiska katolickiego. Ks. Mateusz Szerszeń, redaktor naczelny magazynu „Któż jak Bóg", określa „Mistyczkę" mianem najlepszego filmu religijnego ostatnich lat.

– Dzięki znakomitej obsadzie otrzymujemy nie tylko opowieść o jej życiu, lecz także próbę ukazania tego, co najtrudniejsze do przedstawienia na ekranie: jej wiary, wewnętrznej przemiany oraz mistycznych spotkań z Jezusem – ocenia duchowny.

Jego zdaniem historia Lenczewskiej pozostaje aktualna także dla współczesnego widza.

– Historia Alicji Lenczewskiej nie należy wyłącznie do przeszłości. Jej doświadczenie przypomina, że Jezus nadal przychodzi do ludzi pośród ich zwyczajnych zajęć, zmęczenia, pracy, samotności i choroby. Nie trzeba uciekać od codzienności, aby Go spotkać – podkreśla ks. Szerszeń.

„Mistyczka" jest inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami opowieścią o kobiecie, której życie zostało głęboko naznaczone doświadczeniem wiary. Dla Jana Sobierajskiego ważne jest pokazanie, że relacja z Bogiem nie jest zarezerwowana dla wybranych.

– Każdy z nas jest kochany i to w relacji z Bogiem odkrywamy swoją największą wartość, którą tak często budujemy na pozornych dobrach, będących tylko marnym substytutem tego, co daje nam Stwórca – podkreśla reżyser.

Za zdjęcia do filmu odpowiada Łukasz Skotnicki, a muzykę skomponował Adam Dzieżyk. W obsadzie, obok Doroty Choteckiej-Pazury, znaleźli się m.in. Sławomir Orzechowski i Radosław Pazura.

„Mistyczka" wejdzie do kin 11 września i będzie wyświetlana w blisko 100 kinach w całej Polsce. Aktualna lista kin i informacje o filmie dostępne są na stronie Rafael Film – „Mistyczka".