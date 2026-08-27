Amerykańska broń jądrowa w Polsce? Rząd Tuska… odmawia

Zalewski spotkał się z podsekretarzem obrony USA w Kwaterze Głównej NATO, rozmawiając z nim m.in. o planie NATO 3.0, czyli koncepcji, zgodnie z którą większą odpowiedzialność za własną obronę przejmą państwa europejskie.

- „Polska jest zwolennikiem tego sposobu myślenia”

- oświadczył wiceszef MON.

Rozmowa dot. również obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Wiceminister Zalewski podkreślił, że „amerykańska obecność w Polsce jest wyrazem amerykańskiego interesu”.

- „Amerykanie mają w Polsce tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe”

- stwierdził.

Podkreślił, że „mówimy o kilku bazach, o kilku miejscach stałego stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce”.

Rząd Tuska mówi „nie” amerykańskiej broni jądrowej

Wiceminister był pytany o potencjalne rozmieszczenie w Polsce amerykańskiej broni jądrowej.

- „Nie. Chciałbym to powiedzieć bardzo jasno i otwarcie. Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium”

- stwierdził.