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NATO

Amerykańska broń jądrowa w Polsce? Rząd Tuska… odmawia

„Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium” – stwierdził wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po spotkaniu z wiceszefem Pentagonu Elbridge'em Colbym.

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Fot. screenshot: YouTube (Radio ZET)
Fot. screenshot: YouTube (Radio ZET)

Zalewski spotkał się z podsekretarzem obrony USA w Kwaterze Głównej NATO, rozmawiając z nim m.in. o planie NATO 3.0, czyli koncepcji, zgodnie z którą większą odpowiedzialność za własną obronę przejmą państwa europejskie. 

- „Polska jest zwolennikiem tego sposobu myślenia”

- oświadczył wiceszef MON.

Rozmowa dot. również obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Wiceminister Zalewski podkreślił, że „amerykańska obecność w Polsce jest wyrazem amerykańskiego interesu”.

- „Amerykanie mają w Polsce tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe”

- stwierdził.

Podkreślił, że „mówimy o kilku bazach, o kilku miejscach stałego stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce”.

Rząd Tuska mówi „nie” amerykańskiej broni jądrowej 

Wiceminister był pytany o potencjalne rozmieszczenie w Polsce amerykańskiej broni jądrowej.

- „Nie. Chciałbym to powiedzieć bardzo jasno i otwarcie. Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium”

- stwierdził.

Źródło: PAP, Fronda.pl

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