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NATO

Co ze wschodnią flanką? Ruszyła seria spotkań dot. „NATO 3.0”

Stany Zjednoczone konsekwentnie dążą do zmiany w kwestii postrzegania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ruszyła seria spotkań amerykańskiego podsekretarza obrony ds. politycznych, które dotyczą koncepcji „NATO 3.0”.

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Elbridge Colby
Elbridge Colby · fot. U.S. Department of Defense (Wikipedia), domena publiczna

Jak informują media, zgodnie z nową strategią do państwa europejskie miałyby wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu. W tym tygodniu na ten temat Elbridge Colby będzie rozmawiał w niemieckim Stuttgarcie z dowódcami Dowództwa Europejskiego oraz Afrykańskiego Stanów Zjednoczonych. Kolejnym przystankiem będzie Belgia i Kwatera Główna Sojuszniczych Sił Europy, a na koniec – briefing w Radzie Północnoatlantyckiej w Brukseli. Przewidziano też spotkania z przedstawicielami państw Sojuszu.

Sam Colby ma być zwolennikiem zredukowania obecności wojsk amerykańskich w Europie Zachodniej, jednocześnie nie chce on zmian jeśli chodzi o Polskę. Możliwe jest zatem wręcz wzmocnienie wschodniej flanki NATO. 

Źródło: dam/PAP,rmf24.pl

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