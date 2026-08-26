Jak informują media, zgodnie z nową strategią do państwa europejskie miałyby wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu. W tym tygodniu na ten temat Elbridge Colby będzie rozmawiał w niemieckim Stuttgarcie z dowódcami Dowództwa Europejskiego oraz Afrykańskiego Stanów Zjednoczonych. Kolejnym przystankiem będzie Belgia i Kwatera Główna Sojuszniczych Sił Europy, a na koniec – briefing w Radzie Północnoatlantyckiej w Brukseli. Przewidziano też spotkania z przedstawicielami państw Sojuszu.

Sam Colby ma być zwolennikiem zredukowania obecności wojsk amerykańskich w Europie Zachodniej, jednocześnie nie chce on zmian jeśli chodzi o Polskę. Możliwe jest zatem wręcz wzmocnienie wschodniej flanki NATO.