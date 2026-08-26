Do zdarzenia doszło w piątek (21 sierpnia), we wczesnych godzinach porannych na terenie powiatu wołowskiego. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zamaskowanego mężczyzny, który miał grozić małżeństwu, posługując się przy tym niebezpiecznymi przedmiotami.

Jak wynikało ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, sprawca zasłonił twarz chustą, a w rękach trzymał siekierę oraz stalowe narzędzie zakończone kolcami. W pierwszej kolejności zażądał od małżeństwa wydania pieniędzy. Następnie, grożąc pokrzywdzonym pozbawieniem życia i zdrowia, zabrał należące do nich papierosy, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Pomimo niebezpiecznego charakteru całej sytuacji małżeństwu nic się nie stało i żadna z osób nie odniosła obrażeń.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci natychmiast rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Dzięki sprawnie przeprowadzonym czynnościom funkcjonariusze bardzo szybko wytypowali mężczyznę mogącego mieć związek ze zdarzeniem i ustalili, gdzie może przebywać. Policjanci odnaleźli mężczyznę na terenie ogródków działkowych, gdzie próbował się ukryć. Został zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy został przekazany prokuraturze. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd, po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem, przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Policjanci przypominają, że w sytuacji zagrożenia najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. W przypadku agresywnego zachowania osoby, szczególnie gdy posiada ona niebezpieczne przedmioty, nie należy podejmować samodzielnej próby jej zatrzymania ani narażać się na bezpośrednią konfrontację. Należy jak najszybciej oddalić się w bezpieczne miejsce i powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Ta sytuacja pokazuje, jak istotna jest szybka reakcja na zgłoszenie i sprawne współdziałanie funkcjonariuszy. Zdecydowane działania policjantów pozwoliły w krótkim czasie ustalić, odnaleźć i zatrzymać podejrzanego, który teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.