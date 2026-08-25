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Polityka

8,04 mld zł zostało w kieszeniach Polaków. To zasługa wet prezydenta

Ministerstwo Finansów twierdzi, że wskutek prezydenckich wet budżet państwa miał o ponad 8 mld zł niższe wpływy. To pieniądze, które zostały w kieszeniach Polaków dzięki zablokowaniu podwyżek podatków.

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Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

„Rzeczpospolita” opublikowała dziś wyliczenia dot. skutków wet prezydenta dla budżetu państwa, o które poprosiła Ministerstwo Finansów. Resort twierdzi, że decyzje głowy państwa dot. sześciu ustaw spowodowały niższe o 8,04 mld zł wpływy do tegorocznego budżetu państwa. Co to za kwota? Szef Biura Politycznego Prezydenta Paweł Szefernaker wyjaśnia, że to pieniądze, które pozostały w kieszeniach Polaków dzięki zablokowaniu przez Karola Nawrockiego podwyżek podatków. 

- „>>Stop podwyżce podatków<< — to jeden z punktów Planu 21 Karola Nawrockiego z kampanii 2025 roku”

- przypomniał prezydencki minister.

Zwrócił uwagę, że gdyby nie te weta, Polacy płaciliby więcej za soki i napoje, na stacjach benzynowych byłoby droższe paliwo, a rodzinne firmy zostałyby obarczone kolejnymi zobowiązaniami.

- „Nie dajmy sobie wmówić, że powstrzymanie podwyżek podatków to koszt. To pieniądze, które zostają u Polaków”

- podkreślił.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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