Wedle ustaleń portalu RBK-Ukraina, Amerykanie zwrócili się do Ukrainy, by w najbliższych dniach nie atakowała rosyjskiej stolicy, ponieważ będzie wówczas przebywać w niej delegacja wysokich rangą przedstawicieli USA. „The Moscow Times” podał z kolei, że z uwagi na możliwą wizytę dyrektora CIA, Władimir Putin dokonał pilnych zmian w swoim harmonogramie.

Reagując na ustalenia CBS News, komentatorzy wskazują, że wizyta Ratcliffe’a może mieć na celu ostrzeżenie władz Rosji przed eskalowaniem działań wymierzonych w Europę i NATO. Zwracają uwagę, że gdyby chodziło wyłącznie o uzgodnienie kwestii technicznych, dot. na przykład wymiany jeńców, mało prawdopodobną byłaby osobista wizyta szefa wywiadu.