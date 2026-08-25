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USA

„Tajna wizyta”. Szef amerykańskiego wywiadu wylądował w Moskwie

Wedle doniesień CBS News, szef Centralnego Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych John Ratcliffe udał się do Moskwy, gdzie odbędzie spotkania z przedstawicielami rosyjskich służb.

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John Ratcliff z prezydentem Donaldem Trumpem i sekretarzem stanu Marco Rubio
John Ratcliff z prezydentem Donaldem Trumpem i sekretarzem stanu Marco Rubio · fot. Official White House Photo by Molly Riley. - https://www.flickr.com/photos/202101414@N05/55022346073/

Wedle ustaleń portalu RBK-Ukraina, Amerykanie zwrócili się do Ukrainy, by w najbliższych dniach nie atakowała rosyjskiej stolicy, ponieważ będzie wówczas przebywać w niej delegacja wysokich rangą przedstawicieli USA. „The Moscow Times” podał z kolei, że z uwagi na możliwą wizytę dyrektora CIA, Władimir Putin dokonał pilnych zmian w swoim harmonogramie. 

Reagując na ustalenia CBS News, komentatorzy wskazują, że wizyta Ratcliffe’a może mieć na celu ostrzeżenie władz Rosji przed eskalowaniem działań wymierzonych w Europę i NATO. Zwracają uwagę, że gdyby chodziło wyłącznie o uzgodnienie kwestii technicznych, dot. na przykład wymiany jeńców, mało prawdopodobną byłaby osobista wizyta szefa wywiadu. 

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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