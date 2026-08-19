W sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance panuje obecnie spór. Wydaje się jednak, że rozwiązanie tego biznesowo-prawnego pata jest coraz bliżej. Cinema United, organizacja reprezentująca właścicieli około 30 tys. ekranów kinowych w Stanach Zjednoczonych, wezwała do rozmów w sprawie ugodowego zakończenia postępowania, które obecnie blokuje transakcję.

Cinema United – dotychczas sprzeciwiająca się przejęciu Warner Bros. Discovery – swój apel skierowała do gubernatora stanu Kalifornia Roba Bonty oraz do szefa Paramount Skydance Davida Ellisona.

Tymczasem operatorzy największych kin w Stanach Zjednoczonych powoli zaczynają zmieniać zdanie w sprawie przejęcia właściciela TVN. Do spółek AMC Theatres i Regal Cinemas, które już wcześniej poparły przejęcie Warner Bros. Discovery, dołączył także Cinemark.

Oznacza to zatem, że trzy największe amerykańskie sieci kin popierają przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance.

Dlaczego przejęcie to jednak w ogóle zostało zablokowane? Sprawa toczy się wokół pozwu antymonopolowego złożonego przez Kalifornię oraz 11 amerykańskich stanów, zdaniem których połączenie Warner Bros. Discovery oraz Paramount Skydance doprowadzi do naruszenia przepisów antymonopolowych oraz ograniczenia konkurencji na amerykańskim rynku filmowym i kinowym.

Zdaniem przeciwników transakcji, fuzja wymienionych podmiotów doprowadziłaby do uzyskania przez Paramount Skydance zbyt silnej pozycji wobec kin, operatorów telewizyjnych, pracowników branży i odbiorców.

Obecnie stany, które wystąpiły z pozwem, starają się o wydanie orzeczenia zabezpieczającego, które uniemożliwiłoby sfinalizowanie fuzji przez cały czas trwania postępowania.

Sprawa przejęcia Warner Bros. Discovery ma także istotne tło polityczne. Właściciel Paramount Skydance David Ellison znany jest z bardzo silnego poparcia dla obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. On i jego rodzina blisko przyjaźnią się również z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Ojciec Davida, Larry, był także określany mianem „żarliwego Syjonisty”.