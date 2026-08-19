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Polityka

Szefernaker o propozycjach podatkowych Tuska: więcej liczenia, więcej zamieszania

„Rząd chce jeszcze bardziej skomplikować podatki” – powiedział szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker. Skomentował w ten sposób planowane przez Donalda Tuska zmiany w podatkach.

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Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta RP
Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta RP · fot. Fot. screenshot YouTube - wpolsce24

Donald Tusk zapowiedział dziś podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tys. zł z obecnych 120 tys. zł. Ponadto, osoby zarabiające powyżej 130 tys. zł, ale mniej niż 150 tys. zł miałyby być objęte 24-proc. stawką podatku. Obecnie osoby, których dochody przekroczą poziom 120 tys. zł dochodu, od nadwyżki płacą stawkę 32 proc.

Tusk dodał, że propozycje te wiążą się z wielomiliardowymi kosztami, stąd też rząd podwyższy niektóre podatki. „Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł, oraz dla podatkowych grup kapitałowych, a więc tych osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw” – stwierdził Tusk. 

Propozycje Tuska zostały skomentowane przez przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego oraz opozycji. 

„Mamy skomplikowane podatki? Rząd chce je jeszcze bardziej skomplikować zamiast podnieść kwotę wolną tak, jak obiecywali w kampanii wyborczej. Nowa stawka PIT: 24 proc. i do tego wyższy CIT dla firm i niższy limit dla ryczałtowców. Krótko mówiąc: więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania” – napisał Szefernaker na platformie X. 

Ponadto w ocenie Szefernakera zmiany w systemie podatkowym w Polsce mogą być dokonane znacznie prościej. Przypomniał, że prezydent Nawrocki 8 sierpnia 2025 roku złożył projekt „PIT Zero. Rodzina na plus”.

Przypomniał, że prezydencka propozycja zakłada podniesienie progu podatkowego do 140 tys. zł dla wszystkich oraz brak PIT dla rodziców z co najmniej dwojgiem dzieci – do 140 tys. zł na osobę.

Zdaniem Szefernakera, propozycja Nawrockiego to „prostsze podatki i więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków”.

Źródło: fronda.pl

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