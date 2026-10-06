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Kościół

Tajemnicze zapiski papieża Franciszka

24 listopada nakładem watykańskiego wydawnictwa LEV ukaże się po włosku „Dziennik osobisty Papieża Franciszka". Zapiski wybrał, zredagował i opatrzył komentarzami kard. Víctor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii ds. Nauki Wiary. „Dziennik" zostanie wydany równocześnie w 94 krajach, również po angielsku, francusku, portugalsku i francusku.

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Fot. Vatican Media
Fot. Vatican Media

Wyjątkowy tekst

Wydawnictwo LEV w komunikacie podkreśla, że jest to tekst o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla głębszego zrozumienia papieża jezuity: „Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni publikacją tego tekstu. Dzięki tej książce, która, jak wierzymy, spotka się z uznaniem czytelników na całym świecie, będziemy mogli jeszcze głębiej zrozumieć wewnętrzne życie argentyńskiego papieża".

Upowszechniamy słowa papieży

„Libreria Editrice Vaticana" (LEV) upowszechnia słowa papieży na arenie międzynarodowej – podkreśla Lorenzo Fazzini, dyrektor redakcyjny wydawnictwa. W tym roku nadzorowaliśmy publikację pism Roberta F. Prevosta, obecnie Papieża Leona XIV, gdy był przeorem generalnym augustianów, w książce «Liberi sotto la grazia» (Wolni dzięki łasce), wydanej już w kilku językach. Z ogromną radością informujemy, że wkrótce będziemy mogli udostępnić te osobiste zapiski papieża Franciszka, pod redakcją jednego z jego najbliższych współpracowników, czytelnikom we Włoszech".

Książka zostanie zaprezentowana na Targach Książki we Frankfurcie nad Menem (7-11 października). 

  

Źródło: vaticannews.va/pl (Tytuł pochodzi od redakcji Fronda.pl)

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