Nowy teolog Domu Papieskiego ma 65 lat. Urodził się w Marsylii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku. Na szwajcarskim Uniwersytecie we Fryburgu uzyskał doktorat z teologii, a na francuskim Uniwersytecie w Poitiers z filozofii. Wykłada na rzymskim Angelicum. Od 2014 roku stoi na czele Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu.

Stryj Romana Giertycha

O. Wojciech Giertych był teologiem Domu Papieskiego od 1 grudnia 2005 roku. Na stanowisko to powołał go papież Benedykt XVI. Wcześniej był członkiem Rady Generalnej Zakonu Kaznodziejskiego oraz wykładowcą teologii moralnej na rzymskim Angelicum i w dominikańskim studium w Krakowie. Jest stryjem posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Niedawno wydał wspólnie z wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim książkę „Rozmowy rzymskie. Pytania na czas niepokoju”.

Teolog papieża

Urząd teologa domu papieskiego sięga swoimi korzeniami średniowiecza. Od początku pełnią go teolodzy z Zakonu Kaznodziejskiego. Obecnie do zadań zakonnika pełniącego ten urząd należy czytanie wszystkich tekstów, które ma wygłosić lub podpisać papież i wyłapywanie ewentualnych dwuznaczności teologicznych.