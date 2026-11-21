Festiwal narodził się jesienią 2002 roku z inicjatywy Hansa-Alberta Courtiala. Jego fundacja Pro Musica e Arte Sacra zaprasza muzyków do rzymskich świątyń, a zarazem wspiera renowację miejsc sakralnych. W tym roku wydarzenie odbywa się po raz dwudziesty piąty. Koncerty zaplanowano od 21 do 24 listopada w Rzymie i Watykanie.

Organizatorzy łączą jubileusz z trzema tematami: pragnieniem pokoju, 400. rocznicą konsekracji Bazyliki św. Piotra i 800. rocznicą śmierci św. Franciszka z Asyżu. Muzyka ma wybrzmieć w miejscach, których historia i religijne znaczenie są częścią tego spotkania.

Mozart na otwarcie

Pierwszym wydarzeniem będzie dzisiejsza Msza o godz. 12.00 w Bazylice św. Piotra pod przewodnictwem kard. Maria Grecha. Wieczorem, o godz. 21.00, festiwal przeniesie się do Bazyliki św. Pawła za Murami. Riccardo Muti poprowadzi tam Filharmoników Wiedeńskich w Mszy koronacyjnej i Ave verum corpus Mozarta. Wystąpią również Chór Katedry w Sienie i soliści, a koncert otworzy hymn papieski zagrany przez orkiestrę Żandarmerii Watykańskiej.

To powrót muzyków związanych z historią festiwalu. Muti wystąpił w nim z wiedeńską orkiestrą już w 2004 roku, a Filharmonicy Wiedeńscy przez lata byli jego zespołem rezydentem.

Od renesansowej polifonii po Monteverdiego

W niedzielę 22 listopada chór Escolanía del Escorial przedstawi w Bazylice św. Pawła za Murami muzykę sakralną od XVI do XX wieku. W poniedziałek w Bazylice Matki Bożej Większej zabrzmią Nieszpory Najświętszej Maryi Panny Claudia Monteverdiego. Finał, zaplanowany na wtorek w kościele św. Ignacego Loyoli, będzie poświęcony Mozartowi w 270. rocznicę jego urodzin.

Na wydarzenia obowiązuje rejestracja za pośrednictwem oficjalnej strony Fundacji Pro Musica e Arte Sacra.