Na prezydenta Karola Nawrockiego wskazało 23,8 proc. ankietowanych. Jarosław Kaczyński uzyskał 19 proc., Krzysztof Bosak 7,3 proc., a Sławomir Mentzen 6,7 proc. Grzegorz Braun zdobył 5 proc. wskazań, natomiast Mateusz Morawiecki 4 proc.

Nawrocki najmocniejszy także wśród młodych

Szczególnie interesująco wyglądają wyniki w najmłodszej grupie wiekowej. Wśród osób do 24. roku życia Nawrockiego za lidera prawicy uważa 28 proc. badanych.

– Karol Nawrocki najczęściej wskazywany jest przez osoby do 24. roku życia oraz mieszkańców miast liczących 20–99 tys. mieszkańców – komentowała Justyna Sobczak z SW Research.

W grupie 18–24 lata Sławomir Mentzen uzyskał 17,3 proc. wskazań, a Jarosław Kaczyński 12,9 proc. Wśród osób w wieku 50 lat i więcej różnica między Nawrockim i Kaczyńskim jest już znacznie mniejsza.

Warto jednak zwrócić uwagę, że aż 33,5 proc. uczestników badania odpowiedziało, że nie ma zdania, kto jest obecnie liderem prawicy. Wynik nie oznacza więc, że Nawrocki zdobył poparcie jednej czwartej całego elektoratu prawicowego – pytanie dotyczyło wszystkich badanych Polaków.

To kolejny sondaż pokazujący wzrost znaczenia Karola Nawrockiego po objęciu prezydentury. Już wcześniejsze badanie Pollstera stawiało go na równi z Jarosławem Kaczyńskim w pytaniu o przywództwo na prawicy.

Badanie SW Research przeprowadzono 17–18 listopada na grupie 800 dorosłych internautów. Próba została skorygowana wagami tak, aby odpowiadała strukturze dorosłych Polaków pod względem podstawowych cech społeczno-demograficznych.