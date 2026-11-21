Kosowski został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia już we wrześniu. Sam zrezygnował z procesu przed ławą przysięgłych i reprezentował się przed sądem osobiście.

Prokuratura: zabójstwo było planowane metodycznie

Według prokuratorów Kosowski przez wiele tygodni przygotowywał się do ataku. Śledczy ustalili, że wcześniej obserwował otoczenie Cozziego, fotografował samochód jego męża i interesował się substancjami paraliżującymi.

Do zabójstwa miało dojść 21 marca 2023 roku w łazience kancelarii Blanchard Law Firm w Largo. Prokuratura twierdziła, że ciało zostało następnie wyniesione z budynku i przewiezione na południe Florydy, gdzie miało trafić do kontenera na odpady.

– W ciągu 54 dni mieliśmy szereg kluczowych wydarzeń pokazujących, jak oskarżony planował oraz metodycznie i systematycznie przygotowywał zabójstwo Stevena Cozziego – mówił prokurator Nathan Vonderheide podczas październikowego posiedzenia dotyczącego kary.

Śledczy znaleźli krew Cozziego w łazience kancelarii, a także na kamizelce balistycznej znajdującej się w samochodzie Kosowskiego. Dane telefoniczne miały również wskazywać trasę w kierunku miejsca, gdzie prokuratura uważa, że pozbyto się ciała.

Motywem miał być trwający spór prawny. Cozzi reprezentował osoby i podmioty, przeciwko którym Kosowski prowadził postępowanie cywilne.

Obrona wskazywała m.in. na brak wcześniejszej karalności Kosowskiego i jego prawidłowe zachowanie w areszcie. Prokuratura argumentowała jednak, że nie równoważy to stopnia zaplanowania przestępstwa.

20 listopada sędzia Bulone zdecydował, że zamiast dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego Kosowski otrzyma karę śmierci.