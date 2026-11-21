Kosowski został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia już we wrześniu. Sam zrezygnował z procesu przed ławą przysięgłych i reprezentował się przed sądem osobiście.
Prokuratura: zabójstwo było planowane metodycznie
Według prokuratorów Kosowski przez wiele tygodni przygotowywał się do ataku. Śledczy ustalili, że wcześniej obserwował otoczenie Cozziego, fotografował samochód jego męża i interesował się substancjami paraliżującymi.
Do zabójstwa miało dojść 21 marca 2023 roku w łazience kancelarii Blanchard Law Firm w Largo. Prokuratura twierdziła, że ciało zostało następnie wyniesione z budynku i przewiezione na południe Florydy, gdzie miało trafić do kontenera na odpady.
– W ciągu 54 dni mieliśmy szereg kluczowych wydarzeń pokazujących, jak oskarżony planował oraz metodycznie i systematycznie przygotowywał zabójstwo Stevena Cozziego – mówił prokurator Nathan Vonderheide podczas październikowego posiedzenia dotyczącego kary.
Śledczy znaleźli krew Cozziego w łazience kancelarii, a także na kamizelce balistycznej znajdującej się w samochodzie Kosowskiego. Dane telefoniczne miały również wskazywać trasę w kierunku miejsca, gdzie prokuratura uważa, że pozbyto się ciała.
Motywem miał być trwający spór prawny. Cozzi reprezentował osoby i podmioty, przeciwko którym Kosowski prowadził postępowanie cywilne.
Obrona wskazywała m.in. na brak wcześniejszej karalności Kosowskiego i jego prawidłowe zachowanie w areszcie. Prokuratura argumentowała jednak, że nie równoważy to stopnia zaplanowania przestępstwa.
20 listopada sędzia Bulone zdecydował, że zamiast dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego Kosowski otrzyma karę śmierci.
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.