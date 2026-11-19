Podczas konferencji DealBook Summit, zorganizowanej przez „The New York Times”, amerykański miliarder zarzucił ukraińskiemu przywódcy przedstawianie nieprawdziwych informacji o systemach Starlink i Starshield. Podkreślił, że nie zamierza pozwalać na wykorzystywanie komercyjnej infrastruktury swojej firmy do ofensywnych operacji wojskowych.

Spór dotyczy ograniczeń prędkości działania terminali satelitarnych wykorzystywanych przez ukraińską armię. Zełenski alarmował wcześniej, że po przekroczeniu około 161 km/h urządzenia tracą łączność, co utrudnia wykorzystywanie dronów przechwytujących rosyjskie bezzałogowce, w tym szybkie maszyny typu Shahed. Ukraiński prezydent wskazywał, że ograniczenia dotyczą wojskowego systemu Starshield, kontrolowanego przez amerykańskie władze.

Musk odmawia zmiany zasad Starlinka

Podczas środowej rozmowy z dziennikarzem Andrew Rossem Sorkinem Elon Musk zdecydowanie zakwestionował relację ukraińskiego prezydenta.

„Nie chcę was szokować, ale Zełenski nie zawsze mówi prawdę” – powiedział miliarder.

Zapytany, czy ukraiński przywódca rzeczywiście mówi o wojskowym systemie Starshield, szef SpaceX odpowiedział jeszcze ostrzej.

„Kłamie. W rzeczywistości chodzi mu o wykorzystanie Starlinka do ofensywnych operacji wojskowych” – oświadczył.

Musk podkreślił, że Starlink jest usługą komercyjną, przeznaczoną przede wszystkim do zapewniania cywilnej łączności. Z kolei Starshield stanowi odrębny system wojskowy, nad którym kontrolę sprawuje rząd Stanów Zjednoczonych.

„Zełenski w rzeczywistości domaga się wykorzystania komercyjnych satelitów Starlink do ofensywnych działań wojskowych. Odmówiliśmy na to zgody, podobnie jak odmawialiśmy od początku tego konfliktu. Koniec historii” – stwierdził przedsiębiorca.

Szef SpaceX przekonywał również, że nie zamierza osobiście podejmować decyzji, które mogłyby prowadzić do zabijania ludzi przy użyciu infrastruktury jego prywatnej firmy. W jego ocenie odpowiedzialność za takie działania powinna spoczywać na amerykańskim Departamencie Wojny.

Musk odniósł się ponadto do znaczenia Starlinka dla ukraińskich sił zbrojnych. Przekonywał, że dostarczona przez SpaceX technologia odegrała ogromną rolę w utrzymaniu łączności na froncie, a jej całkowite wyłączenie mogłoby doprowadzić do załamania ukraińskiej obrony.

Jednocześnie miliarder zaznaczył, że nie uważa się za zwolennika Rosji i uznaje ją za agresora w wojnie na Ukrainie.

Władze w Kijowie przedstawiają jednak odmienną interpretację sporu. Według Zełenskiego ograniczenia łączności utrudniają przede wszystkim operacje obronne, zwłaszcza przechwytywanie rosyjskich dronów atakujących ukraińskie miasta i infrastrukturę. Nie rozstrzygnięto publicznie, czy wskazywane przez Kijów problemy wynikają z ograniczeń Starlinka, Starshield czy obu systemów.