Nowenna będzie odmawiana przed przypadającą 30 listopada 435. rocznicą urodzin św. Andrzeja Boboli. Nowennę będziemy odmawiać o godz. 21.20 indywidualnie i we wspólnotach, w miarę możliwości gromadząc się w kościołach. Można ją odprawiać w łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, najpierw odmawiając Apel Jasnogórski i dziesiątkę różańca.

„W trosce o dobro Ojczyzny i spokój społeczny zapraszam wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce oraz ludzi dobrej woli do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Prośmy Boga o narodowe porozumienie i pojednanie, o to, byśmy umieli pokojowo rozwiązywać wszystkie trudności, kierując się roztropnością, odpowiedzialnością za wspólne dobro i wzajemnym szacunkiem” – napisał w zaproszeniu do modlitwy nowennowej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC.

Do szczególnego udziału zaproszone są poszczególne diecezje, których wierni będą gromadzić się w wyznaczonym dniu w godzinie Apelu Jasnogórskiego w katedrach, sanktuariach, kościołach i kaplicach. W pierwszym dniu nowenny, 21 listopada, modlitwę poprowadzi z Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Drugiego dnia, 22 listopada, modlitwie nowennowej przewodniczyć będzie Prymas Polski abp Wojciech Polak z Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie. Trzeciego dnia nowenny, 23 listopada, modlitwę poprowadzi metropolita warmiński abp Józef Górzyński z Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Czwartego dnia, 24 listopada, modlitwie nowennowej będzie przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Piątego dnia nowenny, 25 listopada, modlitwę poprowadzi metropolita wrocławski abp Józef Kupny z Archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Szóstego dnia, 26 listopada, nowennie będzie przewodniczył z kaplicy „Bobolówka” w Strachocinie metropolita przemyski abp Adam Szal. Siódmego dnia, 27 listopada, modlitwę poprowadzi metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski z Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Ósmy dzień nowenny będzie dniem przebłagania za grzechy Narodu na Jasnej Górze, skąd modlitwę poprowadzi metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Ostatniego dnia nowenny, 29 listopada, modlitwie przewodniczył będzie biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej bp Rafał Markowski z Sanktuarium Narodowego św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

Diecezje prowadzące modlitwę będą udostępniały link do transmisji online na stronie: www.nowenna2120.pl. Na tej stronie można również zgłosić swój udział w nowennie, co będzie zaznaczone na specjalnej mapie pokazującej liczbę i lokalizację modlących się.

W ramach nowenny, po wzbudzeniu intencji na dany dzień, należy odmówić: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo oraz modlitwę w intencji Ojczyzny (sugerowana Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi SJ).

Modlitwa za Ojczyznę