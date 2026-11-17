Duże emocje wywołała zapowiedź Mszy świętej w intencji zamachowca z Krakowa i jego rodziny, która była wczoraj sprawowana w kościele mariackim. W reakcji na liczne komentarze, komunikat w tej sprawie opublikował administrator parafii mariackiej, który zaznaczył, że „Msza święta w intencji sprawy zamachu oraz zmarłych członków jego rodziny jest prywatną inicjatywą jednego z księży, a nie parafii mariackiej”.

– „Modlitwa za zmarłych jest wyrazem chrześcijańskiej wiary w Boże Miłosierdzie. W żaden sposób nie oznacza usprawiedliwienia zbrodni, pomniejszania odpowiedzialności jej sprawcy ani umniejszania cierpienia osób pokrzywdzonych”

– podkreślił ks. Mariusz Słonina.

Kanonista odpowiada na wątpliwości

W rozmowie z KAI konsultor Rady Prawnej KEP, ks. prof. Piotr Majer podkreślił, że „kapłanowi wolno odprawić Mszę święta za wszystkich, zarówna za żywych, jak i za zmarłych”.

– „Nie ma zakazu odprawiania Mszy św. w intencji takiego człowieka. Można przypuszczać, że człowiek, który dopuścił się takiej zbrodni w szczególny sposób potrzebuje modlitwy. Jeśli towarzyszy nam szczera chęć pomocy duchowej, a nie jakaś inna motywacja, to jak najbardziej taka Msza św. może być sprawowana lub zamawiana”

– wyjaśnił.

Zaznaczył jednak, że konieczne jest zachowanie roztropności.

– „Dla odprawienia Mszy św. nie jest konieczne publiczne podawanie jej intencji. Jeżeli ktoś chciałby odprawić Mszę św. czy zamówić Msze św. w intencji tego człowieka, wcale nie musi o tym informować, a zwłaszcza szerzej informować”

– zauważył.

Odmowa katolickiego pochówku

Co natomiast z pogrzebem zamachowca? Kanonista przywołał przepis prawa kanonicznego, zgodnie z którym należy odmówić kościelnego pogrzebu m.in. „jawnym grzesznikom, którym nie można udzielić pogrzebu kościelnego

bez publicznego zgorszenia wiernych”, jeżeli „przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty”. Ks. prof. Majer ocenił, że w przypadku Michała O. decyzja o odmowie katolickiego pochówku mogłaby być uzasadniona. Podjąć by ją musiał ordynariusz diecezji sandomierskiej.