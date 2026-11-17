We wczorajszej Mszy świętej w stolicy Peru uczestniczyło około 1,5 mln osób. Kiedy biskup Rzymu przejeżdżał papamobilem na miejsce sprawowania Eucharystii, witający go tłum rzucał mu różne przedmioty, by je pobłogosławił. Mimo swoich 71 lat, papież jako zamiłowany tenisista cieszy się doskonałym refleksem i zazwyczaj takie przedmioty wyłapuje. Wczoraj jednak nie zauważył lecącego w jego stronę różańca. Przedmiot pechowo trafił Leona XIV w okolice oka, a kamery zarejestrowały grymas bólu na twarzy ojca świętego.

Samego papieża o incydent zapytała Fatima Massadolid z telewizji peruwiańskiej.

– „Serdeczność Peruwiańczyków, także tej osoby, która z wielką wiarą chciała po prostu podarować mi różaniec, to coś, co pozostaje w sercu… Może także w oku…”

– zażartował ojciec święty.

–„Przejeżdżałem samochodem, a ludzie chcieli dotknąć szyby papieskiego samochodu, próbowali przedostać się przez kordony Policji Narodowej. Chcieli jednak przeżyć, poczuć i doświadczyć tej wiary”

– dodał.

Podkreślił, że to bliskość płynąca z obu stron – papież stara się być blisko ludzi, a ludzie pragną otrzymać papieskie błogosławieństwo. Przywołał w tym kontekście perykopę ewangeliczną o kobiecie dotykającej płaszcza Jezusa.

– „Ten entuzjazm, ta wiara, ta pobożność są naprawdę darem Boga, którym dzielimy się ze wszystkimi, z całym światem będącym świadkiem tego, co przeżyliśmy. Dziękuję Bogu. Nie znajduję innych słów”

– powiedział.

Najdłuższa dotychczas pielgrzymka Leona XIV

W czasie zakończonej wczoraj pielgrzymki do Ameryki Południowej, papież odwiedził Urugwaj, Argentynę i Peru. Szczególny charakter miały odwiedziny ostatniego z tych państw, które określano „powrotem do domu” papieża. Robert Prevost spędził w tym kraju ponad 20 lat jako misjonarz.