Dzisiaj o godzinie 9 rano zgromadzenie ogólne sędziów TK – kierowane przez Annę Korwin-Piotrowską, która uważa się za legalnie zarządzającą pracami Trybunału – zajmie się rozpatrzeniem wniosków kierowanej przez Waldemara Żurka prokuratury o odebranie immunitetu Święczkowskiemu i Sochańskiemu.

Według Onetu prezes i wiceprezes TK nie stawią się tego dnia w Trybunale, zaś w ich imieniu na zgromadzeniu pojawią się obrońcy. Portal ten donosi, że prokuratura zamierza postawić Święczkowskiemu 6 zarzutów. Śledczy wystąpili również o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Święczkowskiego – o ile wyrazi na to zgodę sąd.

W tym celu konieczne jest jednak w pierwszej kolejności uchylenie immunitetu Święczkowskiemu i Sochańskiemu. Wnioski w tej sprawie rozpatruje zaś Zgromadzenie Ogóle Sędziów TK.

Jeden z sędziów TK wybranych z rekomendacji PiS ocenił w rozmowie z Onetem, że wniosek o zgodę na zatrzymanie Święczkowskiego zostanie odrzucony. Określił działania prokuratury jako „ustawkę”.

Zdaniem zaś jednego z sędziów obecnie „kierujących” Trybunałem, powrót Święczkowskiego do orzekania i do pracy w tym sądzie pogłębi jeszcze jego paraliż.

Na samym początku wybuchu kryzysu wokół TK, rozpoczętego próbą siłowego przejęcia tego organu przez rząd Tuska, Święczkowski i Sochański zostali zawieszeni na okres miesiąca. Do orzekania będą mogli wrócić 30 listopada, o ile zawieszenie nie zostanie przedłużone.