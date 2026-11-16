Jak podano, zabrakło Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił spotkanie jako sukces, jednocześnie ostro krytykując postawę premiera Donalda Tuska.

Bogucki: „To jest porażka dzisiaj premiera”

„Sukcesem niewątpliwie jest to, że to spotkanie się odbyło, że siadły różne środowiska polityczne przy jednym stole” – podkreślił Bogucki.

Zwrócił uwagę, że pomimo zasadniczych różnic politycznych żaden z uczestników nie opuścił obrad.

„Nie we wszystkim się zgadzano, ale nikt od stołu nie wstał, nikt tych rozmów nie zerwał” – powiedział.

Szef KPRP zaznaczył, że obecność PSL i Polski 2050 pokazuje możliwość prowadzenia rozmów ponad podziałami.

Nie szczędził natomiast krytyki Donaldowi Tuskowi, którego ugrupowanie zbojkotowało spotkanie.

„To jest porażka dzisiaj premiera” – stwierdził.

„To popołudnie pokazało, że wszystkie propozycje ze strony pana premiera były tylko – mówię to z przykrością – PR-owską zagrywką” – ocenił Bogucki.

Możliwa większość dla zmian ustawowych

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem, Rozwoju Plus oraz koła senackiego Nowa Polska-Centrum.

Według Boguckiego obecne przy stole ugrupowania dysponują łącznie bezwzględną większością głosów w Sejmie, wystarczającą do uchwalania zwykłych ustaw. Nie mają jednak wymaganej większości do zmiany Konstytucji.

„Wszystkie kluby i wszystkie koła, które były na tym spotkaniu, zgodziły się po dłuższej dyskusji, że należy nad zmianą konstytucji w zakresie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego pracować tu i teraz” – poinformował.

Szef Kancelarii Prezydenta zaapelował również do osób obecnie kierujących pracami TK o powstrzymanie się od działań, które w jego ocenie pogłębiają kryzys.

„Jest apel do tych, którzy są dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, żeby nie pogłębiali tego stanu bez prawa, żeby się powstrzymali od eskalacji” – powiedział.

Kolejne spotkanie przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych zaplanowano na środę, 18 listopada, o godz. 17.00 w Kancelarii Prezydenta.