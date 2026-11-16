Jak podano, zabrakło Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił spotkanie jako sukces, jednocześnie ostro krytykując postawę premiera Donalda Tuska.
Bogucki: „To jest porażka dzisiaj premiera”
„Sukcesem niewątpliwie jest to, że to spotkanie się odbyło, że siadły różne środowiska polityczne przy jednym stole” – podkreślił Bogucki.
Zwrócił uwagę, że pomimo zasadniczych różnic politycznych żaden z uczestników nie opuścił obrad.
„Nie we wszystkim się zgadzano, ale nikt od stołu nie wstał, nikt tych rozmów nie zerwał” – powiedział.
Szef KPRP zaznaczył, że obecność PSL i Polski 2050 pokazuje możliwość prowadzenia rozmów ponad podziałami.
Nie szczędził natomiast krytyki Donaldowi Tuskowi, którego ugrupowanie zbojkotowało spotkanie.
„To jest porażka dzisiaj premiera” – stwierdził.
„To popołudnie pokazało, że wszystkie propozycje ze strony pana premiera były tylko – mówię to z przykrością – PR-owską zagrywką” – ocenił Bogucki.
Możliwa większość dla zmian ustawowych
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem, Rozwoju Plus oraz koła senackiego Nowa Polska-Centrum.
Według Boguckiego obecne przy stole ugrupowania dysponują łącznie bezwzględną większością głosów w Sejmie, wystarczającą do uchwalania zwykłych ustaw. Nie mają jednak wymaganej większości do zmiany Konstytucji.
„Wszystkie kluby i wszystkie koła, które były na tym spotkaniu, zgodziły się po dłuższej dyskusji, że należy nad zmianą konstytucji w zakresie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego pracować tu i teraz” – poinformował.
Szef Kancelarii Prezydenta zaapelował również do osób obecnie kierujących pracami TK o powstrzymanie się od działań, które w jego ocenie pogłębiają kryzys.
„Jest apel do tych, którzy są dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, żeby nie pogłębiali tego stanu bez prawa, żeby się powstrzymali od eskalacji” – powiedział.
Kolejne spotkanie przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych zaplanowano na środę, 18 listopada, o godz. 17.00 w Kancelarii Prezydenta.
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