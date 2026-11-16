Żurek chce uchylenia immunitetu posła Łukasza Mejzy

„Materiał dowodowy zgromadzony w śledztwie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego czterech przestępstw” – poinformował Żurek na X.

Według prokuratury Fundacja Siepomaga miała stracić 373 731,56 zł w związku z działalnością amerykańskiej spółki VinciNeoClinic LLC, której Mejza był współzałożycielem. Śledczy badają również podejrzenie prania 92 971,50 zł oraz usiłowania wyłudzenia kolejnych 1,445 mln zł na leczenie dwojga dzieci.

„Chodzi o wprowadzanie w błąd darczyńców, samej fundacji oraz rodziców chorych dzieci co do skuteczności i kosztów rzekomych terapii” – napisał prokurator generalny.

Swój wpis zakończył słowami: „Dość tolerowania patologii”.

W tej samej sprawie zarzuty usłyszeli wcześniej trzej byli asystenci społeczni posła. Nie przyznali się do winy.

Łukasz Mejza stanowczo odrzuca podejrzenia i oskarża prokuraturę o działania motywowane politycznie.

„Mam czyste sumienie i moi byli asystenci także. Jestem gotowy na konfrontację, bo wiem, że nic złego nikt z nas nie zrobił” – przekonywał w rozmowie z TVP Info.

Poseł stwierdził również, że „prokuratura dostała polityczne zamówienie, aby cokolwiek na mnie znaleźć”.

O uchyleniu immunitetu zdecyduje Sejm. Mejza nie usłyszał jeszcze zarzutów w tej sprawie, a jego ewentualna odpowiedzialność karna nie została rozstrzygnięta.