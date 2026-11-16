Także nikt z jego rodziny i wspólnoty nie mógłby sobie wyobrazić, że Moore, syn protestanckiego pastora, zostanie pewnego dnia katolikiem, odmawiającym modlitwę różańcową i spędzającym czas na adoracji eucharystycznej. Poszukując odpowiedzi na egzystencjalne pytania, odwiedzał w ciągu lat, jak sam wyznaje, wiele różnych kościołów czy raczej zborów: „Uświadomiłem sobie, że każdy z nich oferuje nieco odmienne odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące sakramentów i zbawienia. Nie mogłem z pewnością wiedzieć, kto miał rację, a kto nie”.

To doprowadziło do zachwiania fundamentów, jakie otrzymał w prezbiteriańskiej rodzinie. „I nie potrafiłem powiedzieć, czy stoję na Prawdzie” – relacjonuje Moore na portalu „Yes Catholic”. Postanowił szukać solidnego gruntu i „wyższego autorytetu”, który przywracałby jedność, zwracając się ku samym źródłom chrześcijaństwa. „Ten autorytet, który widziałem, był całkowicie niezbędny, ponieważ bez niego prawda stawała się ruchomymi piaskami różnych opinii” – stwierdził.

Choć przez wiele lat był otwarcie i zagorzale przeciwny Kościołowi katolickiemu, poszukiwania doprowadziły Moore’a ostatecznie i „naturalnie” do katolicyzmu. Zbadanie i zgłębienie katolickiej argumentacji w takich sprawach, jak sukcesja apostolska, autorytet Kościoła, papież, modlitwa do świętych, kwestie związane z Matką Bożą, sakramenty, zbawienie, doprowadziły go do zrozumienia niespójności w doktrynie protestanckiej i przyjęcia katolicyzmu.

Jak sam zauważył, to Eucharystia zwłaszcza miała kluczowe znaczenie: „Przebywanie w fizycznej obecności ciała, krwi, duszy i Boskości Jezusa Chrystusa w eucharystycznej adoracji zmiękczyły me serce. Mimo mojego początkowego braku zrozumienia i akceptacji katolickiego nauczania o Maryi, Różaniec Święty także odegrał zasadniczą rolę w doprowadzeniu mojego serca do całkowitego poddania się u stóp Jezusa” – wspomina.

Kiedy dzielił się swoimi przemyśleniami na Instagramie, otrzymał zaproszenie na pielgrzymkę do Baltimore, by odwiedzić jedne z najstarszych kościołów katolickich w USA. Uczestnictwo w niej okazało się decydujące w całym procesie nawrócenia, gdyż jak relacjonuje – wcześniej doświadczył jedynie „teologicznej strony Kościoła”. Teraz spotkał „prawdziwych ludzi żyjących swą wiarą” oraz ks. Leo Patalinghuga ze wspólnoty Voluntas Dei.

„Wróciwszy do domu, podjąłem decyzję poddać się woli Boga, niepolegając już na moim własnym błędnym rozumieniu”. Po roku Moore, były prezbiterianin, został przyjęty do Kościoła katolickiego.