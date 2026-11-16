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Wieści z kraju

Planowali zamach. ABW zatrzymało trzech nastolatków

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech nastolatków, mających planować atak z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Wedle ustaleń służb, dwóch 17-latków i 16-latek byli powiązani z międzynarodowymi grupami faszystowskimi.

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Fot. via: gov.pl
Fot. via: gov.pl

O zatrzymaniach poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

– „Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym”

– napisał.

– „Szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym”

– dodał.

W zajmowanym przez jednego z zatrzymanych pomieszczeniu zabezpieczono substancje chemiczne, mogące służyć do konstruowania materiałów wybuchowych. 

– „Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich”

– przekazał minister Siemoniak.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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