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Polityka

Po przejęciu TK zabiorą 800 plus? Czarnek zwrócił się do PSL i Polski 2050

Jednym z celów przejęcia Trybunału Konstytucyjnego może być dla obecnego rządu wycofanie 800 Plus – twierdzi prof. Przemysław Czarnek. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera wystosował ważny apel do PSL i Polski 2050.

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Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek · fot. Flickr.com/PiS

W rozmowie na antenie Radia Republika Czarnek był pytany o to, czy możliwe jest odebranie przez rząd 13. i 14. emerytury oraz 800 Plus. Przyznał, że zapewne rząd o tym myśli i dlatego potrzebny jest mu Trybunał:

„[…] żeby stwierdzić, że np. 800+ na każde pierwsze dziecko jest niezgodne z Konstytucją albo po to, żeby stwierdzić, że jednak obniżenie wieku emerytalnego też jest niezgodne z Konstytucją”.

Dodał, że wówczas pieniądze te zostałyby zabrane Polakom i wpłynęły do budżetu, jednak:

„[…] problem nie w tym, jak zabrać Polakom pieniądze, problem w tym, jak zrobić, żeby zachować to, co jest, a zwiększyć wpływy”.

Podkreślił, że to z kolei są propozycje PiS. Stwierdził również, że jeśli chodzi m.in. o TK, Donald Tusk wszedł w uliczkę bez powrotu i wciągnął tam swoich kompanów. W tej kwestii zwrócił się do koalicjantów KO:

„Pytanie jest, czy jego najbliżsi współpracownicy z innych ugrupowań, mówię o PSL-u i Polsce 2050, będą chcieli iść dalej z nim w tę uliczkę i w związku z tym, tak czy inaczej, narazić się na współodpowiedzialność”.

Źródło: niezalezna.pl

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