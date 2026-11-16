W rozmowie na antenie Radia Republika Czarnek był pytany o to, czy możliwe jest odebranie przez rząd 13. i 14. emerytury oraz 800 Plus. Przyznał, że zapewne rząd o tym myśli i dlatego potrzebny jest mu Trybunał:

„[…] żeby stwierdzić, że np. 800+ na każde pierwsze dziecko jest niezgodne z Konstytucją albo po to, żeby stwierdzić, że jednak obniżenie wieku emerytalnego też jest niezgodne z Konstytucją”.

Dodał, że wówczas pieniądze te zostałyby zabrane Polakom i wpłynęły do budżetu, jednak:

„[…] problem nie w tym, jak zabrać Polakom pieniądze, problem w tym, jak zrobić, żeby zachować to, co jest, a zwiększyć wpływy”.

Podkreślił, że to z kolei są propozycje PiS. Stwierdził również, że jeśli chodzi m.in. o TK, Donald Tusk wszedł w uliczkę bez powrotu i wciągnął tam swoich kompanów. W tej kwestii zwrócił się do koalicjantów KO: