W rozmowie na antenie Radia Republika Czarnek był pytany o to, czy możliwe jest odebranie przez rząd 13. i 14. emerytury oraz 800 Plus. Przyznał, że zapewne rząd o tym myśli i dlatego potrzebny jest mu Trybunał:
„[…] żeby stwierdzić, że np. 800+ na każde pierwsze dziecko jest niezgodne z Konstytucją albo po to, żeby stwierdzić, że jednak obniżenie wieku emerytalnego też jest niezgodne z Konstytucją”.
Dodał, że wówczas pieniądze te zostałyby zabrane Polakom i wpłynęły do budżetu, jednak:
„[…] problem nie w tym, jak zabrać Polakom pieniądze, problem w tym, jak zrobić, żeby zachować to, co jest, a zwiększyć wpływy”.
Podkreślił, że to z kolei są propozycje PiS. Stwierdził również, że jeśli chodzi m.in. o TK, Donald Tusk wszedł w uliczkę bez powrotu i wciągnął tam swoich kompanów. W tej kwestii zwrócił się do koalicjantów KO:
„Pytanie jest, czy jego najbliżsi współpracownicy z innych ugrupowań, mówię o PSL-u i Polsce 2050, będą chcieli iść dalej z nim w tę uliczkę i w związku z tym, tak czy inaczej, narazić się na współodpowiedzialność”.
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