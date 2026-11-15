„Zdrajca narodu”. Kibice bezlitośni dla Donalda Tuska

Sytuacja polityczna w Polsce jest niezwykle napięta. Po próbie siłowego przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez rząd Donalda Tuska doszło do kryzysu wewnętrznego, przed jakim Polacy nie stawali od wielu lat. Wydarzenia te przekładają się również na nastroje kibiców. W czasie wczorajszego meczu w stolicy Rumunii, w pełnym biało-czerwonych flag sektorze polskich kibiców pojawił się też transparent odnoszący się do przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej.

– „TUSK ZDRAJCA NARODU”

– napisali kibice.

Tydzień po tragedii

Wczorajszy mecz odbył się tydzień po dramatycznych wydarzeniach na Rynku w Krakowie. Nawiązywał do nich inny transparent.

– „Europejskie dzieci zasługują na to, by dorastać bezpieczne”

– brzmiało przesłanie polskich kibiców.

Solidarność z Polakami wyrazili również rumuńscy kibice.

– „Modlimy się za Kraków”

– napisali na przygotowanym przez siebie transparencie.

Przed samym meczem pamięć o ofiarach zamachu została uczczona na stadionie minutą ciszy.