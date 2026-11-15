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Skandal

Poseł KO zaprasza do Sejmu… Murańskiego

Skandal, wywołanie emocji, oburzenia, prowokacja, kontrowersje, przekraczanie granic i szokowanie – na tym zarabiają „influencerzy” związani z federacjami freak fightów, przez co wielu z nich nazywanych jest „patoinfluencerami”. Dotychczas przestrzenią ich działalności był Internet. Za sprawą Koalicji Obywatelskiej, teraz stanie się nią również Sejm.

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Fot. screenshot: YouTube (@Freak_Shot)
Fot. screenshot: YouTube (@Freak_Shot)

„Postać znana”, uczestnik freak fightów, ostatnio słynący z hejterskich, obraźliwycyh wpisów pod adresem głowy państwa w mediach społecznościowych – Jacek Murański wystąpi w czasie posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej. Zaprosił go poseł KO Jarosław Urbaniak. Wystąpienie Murańskiego ma związek z zarzutami „znieważenia i zniesławienia”, jakie kieruje on pod adresem posła PiS Sebastiana Kalety. 

– „DO ZOBACZENIA PISIORKI JUŻ W NAJBLIŻSZY WTOREK  17 . 11 . 2026 r

 O GODZ 12 00 PODCZAS MOJEGO WYSTĄPIENIA W SEJMIE Sejm Rzeczypospolitej Polskiej   w KWESTII UCHYLENIA IMUNITETU Sebastian Kaleta  za STRASZLIWE POMÓWIENIA JAKICH DOPUŚCIŁ SIĘ ON W MOJĄ STRONĘ PODCZAS KOŃCÓWKI KAMPANI WYBORCZEJ W MAJU 2025”

–  pisze Murański na Facebooku (pisownia oryginalna).

– „IDĘ PO WAS PISIORKI - A FANATYKA NIE DA SIĘ ANI ZASTRASZYĆ ANI PRZEKUPIĆ PISIORKI - szczegóły pisiorskich propozycji dla mnie z czerwca 2025 roku -  już wkrótce w Rzeczpospolita  WIĘCEJ NA NASZYM Z ŻONKĄ Joanna Godlewska - Murańska   yt kanale TV MUTANSCY upsss MURANSCY”

– dodaje.

 

Źródło: Facebook, Fronda.pl

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