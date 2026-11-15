„Postać znana”, uczestnik freak fightów, ostatnio słynący z hejterskich, obraźliwycyh wpisów pod adresem głowy państwa w mediach społecznościowych – Jacek Murański wystąpi w czasie posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej. Zaprosił go poseł KO Jarosław Urbaniak. Wystąpienie Murańskiego ma związek z zarzutami „znieważenia i zniesławienia”, jakie kieruje on pod adresem posła PiS Sebastiana Kalety.

– „DO ZOBACZENIA PISIORKI JUŻ W NAJBLIŻSZY WTOREK 17 . 11 . 2026 r

O GODZ 12 00 PODCZAS MOJEGO WYSTĄPIENIA W SEJMIE Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w KWESTII UCHYLENIA IMUNITETU Sebastian Kaleta za STRASZLIWE POMÓWIENIA JAKICH DOPUŚCIŁ SIĘ ON W MOJĄ STRONĘ PODCZAS KOŃCÓWKI KAMPANI WYBORCZEJ W MAJU 2025”

– pisze Murański na Facebooku (pisownia oryginalna).

– „IDĘ PO WAS PISIORKI - A FANATYKA NIE DA SIĘ ANI ZASTRASZYĆ ANI PRZEKUPIĆ PISIORKI - szczegóły pisiorskich propozycji dla mnie z czerwca 2025 roku - już wkrótce w Rzeczpospolita WIĘCEJ NA NASZYM Z ŻONKĄ Joanna Godlewska - Murańska yt kanale TV MUTANSCY upsss MURANSCY”

– dodaje.