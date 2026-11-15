Klient coraz częściej zaczyna od wyszukiwarki

Według danych GUS z 2025 roku 96,2% polskich gospodarstw domowych ma dostęp do internetu, a prawie 85% osób w wieku 16–74 lata korzysta z sieci codziennie lub niemal codziennie. Informacji o towarach i usługach szuka online 66% badanych.

Dla przedsiębiorcy szczególnie istotna jest ostatnia liczba. Klient szukając produktu najczęściej jeszcze nie wie od kogo go kupi. Wpisuje więc w Google „serwis klimatyzacji”, „księgowa dla jednoosobowej działalności”, „fizjoterapeuta”, „meble na wymiar” albo konkretny model. Jeśli na pierwszej stronie wyszukiwarki nie znajdzie Twojej firmy, szansa na to, że kupi go u Ciebie jest niewielka. Nawet z najlepszymi cenami, jakością produktów czy szybszą dostawą ciężko będzie Ci konkurować z markami pozycjonującymi się lepiej od Ciebie. Marketing oparty na płatnych reklamach i poleceniach od innych klientów często zawęża naszą grupę nowych odbiorców i wymaga dużego budżetu.

Strona internetowa firmy powinna być widoczna w Google

Posiadanie własnej strony to współczesny odpowiednik wizytówki. Można na niej szczegółowo przedstawić ofertę, pokazać realizacje, podać ceny i zebrać najważniejsze informacje dla klientów. Trzeba jednak jeszcze sprawić, żeby zainteresowane osoby były w stanie ją znaleźć.

Znaczenie ma zarówno zawartość strony, jak i jej przygotowanie techniczne. Google musi mieć możliwość dotarcia do najważniejszych podstron i poprawnego odczytania ich treści. Z kolei użytkownik musi mieć możliwość relatywnie szybko trafić na najważniejsze informacje takie jak: zakres oferty, cennik czy przykłady gotowych prac. Wystarczy dodać szybki kontakt oraz krótkie odpowiedzi na proste wątpliwości, aby bez zbędnego szukania domknąć decyzję o zakupie.

Cały ten proces nazywamy SEO (Search Engine Optimization), czyli optymalizacja strony pod wyszukiwarkę. To działania, które mają pomóc stronie pojawiać się wyżej w bezpłatnych wynikach Google na zapytania związane z ofertą firmy. Obejmują m.in. przygotowanie treści, poprawę techniczną serwisu, dobór odpowiednich fraz i budowanie wiarygodności strony. Dzięki temu klient szukający konkretnej usługi ma większą szansę trafić właśnie na tę firmę.

Działania w tym zakresie można prowadzić samodzielnie, co dla wielu niedoświadczonych osób może być trudne i bardzo czasochłonne, lub zlecić agencji marketingowej, która ma w tym zakresie więcej możliwości i wiedzy.

Jedną z takich agencji jest partner merytoryczny artykułu – agencja SXO Semcore, która łączy pozycjonowanie z pracą nad doświadczeniem użytkownika i skutecznością samej strony. W jej materiałach można znaleźć m.in. porady dotyczące zwiększania widoczności w Google oraz tworzenia treści, które odpowiadają na realne potrzeby odbiorców.

Lepsza widoczność w Google może przełożyć się na sprzedaż

Więcej wejść z wyszukiwarki ma dla przedsiębiorcy znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy kończą się kontaktem lub zakupem. Ciekawe dane przynosi studium przypadku Wix opublikowane przez Google. Witryny korzystające z funkcji związanych z Google Search Console zanotowały średnio 15% wzrost ruchu, a wartość sprzedaży generowanej za ich pośrednictwem była o 15% wyższa niż w przypadku podobnych użytkowników, którzy z tych rozwiązań nie korzystali. W sklepach internetowych miesięczna wartość sprzedaży wzrosła o 24%.

Podobną zależność widać w danych agencji Semcore zebranych na podstawie 24 projektów e-commerce. W ciągu 6–12 miesięcy od wdrożenia strategii SXO średni ruch organiczny wzrósł tam o 120%, współczynnik konwersji o 35%, a przychód przypisywany do ruchu organicznego o 80%. Wyniki dotyczą konkretnych projektów z branż sportowej, beauty, suplementów i fashion.

Nie oznacza to, że każda firma po rozpoczęciu SEO zwiększy przychody o taki sam procent. Wynik zależy od branży, konkurencji, jakości strony oraz tego, ile osób po wejściu rzeczywiście zostaje klientami. Dane dostarczają jednak dowodów na to, że SEO działa, a także przynosi zyski.

Jak sprawdzić widoczność marki w internecie?

Najprostszy test polega na wpisaniu nazwy przedsiębiorstwa w Google w trybie “incognito”, aby uniknąć profilowania na podstawie naszych wcześniejszych wyszukiwań. Warto sprawdzić, czy w wynikach pojawia się oficjalna strona, profil firmy na mapach Google (jeśli mamy fizyczną lokalizację siedziby), opinie oraz aktualne dane kontaktowe.

Poza widocznością po wyszukaniu naszej marki, znacznie bardziej powinno nas jednak interesować to, czy nasza strona wyświetli się użytkownikowi, który szuka produktu lub usługi.

Zależnie od firmy jaką prowadzisz, możesz wpisywać w wyszukiwarce nazwy kategorii produktowych, usług i konkretnych produktów z oferty, aby zobaczyć na którym miejscu pojawi się Twoja strona. Dowiesz się także dzięki temu z kim konkurujesz i jakie treści wyświetlają się wyżej od Twoich. Strony, które mają lepsze pozycjonowanie i konkurują z Tobą w tej samej branży to cenne źródło informacji o tym czego brakuje w Twoich treściach, a co użytkownicy często wyszukują i co jest premiowane przez wyszukiwarkę.

Jeszcze więcej danych można znaleźć w Google Search Console. Narzędzie pokazuje między innymi zapytania prowadzące do strony, liczbę wyświetleń w wynikach wyszukiwania, kliknięcia oraz średnie pozycje. Można dzięki temu sprawdzić, czy na stronę wchodzą osoby wpisujące nazwę firmy, czy również ludzie szukający określonego produktu, usługi lub odpowiedzi na konkretne pytanie. Narzędzie ma jednak swoje ograniczenia, w agencjach SEO zajmujących się profesjonalnie pozycjonowaniem stron używa sie znacznie bardziej szczegółowych programów, które dla przeciętnego użytkownika mogą być drogie i trudne do nauki. W rękach eksperta natomiast dostarczają większej ilości precyzyjnych danych.

To istotna różnica. Osoba wpisująca nazwę przedsiębiorstwa prawdopodobnie już wcześniej o nim słyszała. Ktoś szukający „montażu klimatyzacji Kraków” albo „biura rachunkowego dla spółki”, jest dopiero w trakcie poszukiwania wykonawcy. Pojawienie się firmy właśnie przy takich zapytaniach daje szansę dotarcia do nowego klienta.

Co powinien znaleźć klient, gdy już trafi na stronę?

Google nie podaje dokładnej recepty na wysoką pozycję w lokalnych wynikach. Wiadomo jednak, że bierze pod uwagę głównie trafność firmy względem zapytania, jej odległość od użytkownika oraz rozpoznawalność. Ta ostatnia zależy m.in. od opinii, linków i informacji o przedsiębiorstwie dostępnych w różnych miejscach w internecie.

Eksperci zajmujący się lokalnym SEO ocenili, że w przypadku wyników w Mapach i tzw. local packu około 32% znaczenia mają sygnały związane z Profilem Firmy w Google, 20% opinie, a 15% elementy znajdujące się na samej stronie internetowej. Kolejne miejsca zajęły sygnały związane z zachowaniem użytkowników – 9%, linki – 8%, cytowania danych firmy i personalizacja wyników – po 6%, oraz sygnały z mediów społecznościowych – 4%. Są to eksperckie szacunki, a nie oficjalne proporcje podawane przez Google.

Części tych elementów przedsiębiorca nie zmieni – firma znajdująca się kilka kilometrów dalej pozostanie dalej od klienta. Może jednak zadbać o to, aby Google dokładnie wiedział, czym się zajmuje, a w internecie znajdowało się wystarczająco dużo spójnych informacji potwierdzających tę działalność. Dlatego w lokalnym SEO równolegle pracuje się nad Profilem Firmy, opiniami, treściami na stronie oraz obecnością przedsiębiorstwa w innych wiarygodnych serwisach.

Pomysłów na takie treści często nie trzeba szukać daleko. Warto zapytać handlowców, pracowników obsługi klienta lub właściciela firmy, o co klienci najczęściej pytają przed zakupem. Jeśli te same kwestie regularnie pojawiają się w telefonach i wiadomościach, powinny znaleźć się także na stronie. Mogą stać się podstawą opisu usługi, poradnika albo sekcji FAQ (najczęściej zadawane pytania).

Jak zwiększyć widoczność firmy w internecie?

Najlepiej zacząć od sprawdzenia obecnego pozycjonowania, zgodnie z tym jak opisaliśmy to wcześniej i wytypowania brakujących informacji, treści słabej jakości oraz potencjału, który marka może jeszcze wykorzystać.

Kolejny krok zależy od modelu biznesowego. Lokalna firma usługowa będzie potrzebowała dobrze opisanych usług i informacji o obsługiwanym terenie. Sklep internetowy powinien zadbać przede wszystkim o kategorie oraz produkty. Firma sprzedająca specjalistyczne usługi może rozwijać treści odpowiadające na pytania, które pojawiają się przed nawiązaniem współpracy.

Przy planowaniu nowych treści trzeba też uwzględnić intencję wyszukiwania. Eksperci Semcore zwracają uwagę, że użytkownik wpisujący nazwę konkretnego produktu oczekuje czegoś innego niż osoba szukająca poradnika albo porównania kilku ofert. Dlatego fraza powinna prowadzić do odpowiedniego rodzaju podstrony: kategorii, produktu, usługi, poradnika czy rankingu. Samo użycie popularnych słów kluczowych nie wystarczy, jeśli treść nie odpowiada temu, po co użytkownik wpisał dane zapytanie.

Część działań można prowadzić we własnym zakresie, szczególnie gdy firma ma osobę odpowiedzialną za stronę, treści i analitykę. Przy większym serwisie albo silnej konkurencji dobrym rozwiązaniem bywa współpraca z agencją marketingową lub agencją SEO.

Coraz częściej firmy decydują się także na współpracę z agencją SXO, która łączy działania SEO z UX, czyli optymalizacją doświadczenia użytkownika i konwersji. Zewnętrzny zespół może przeprowadzić audyt, wskazać problemy techniczne, zaplanować rozwój treści, przeanalizować konkurencję i uporządkować działania tak, aby koncentrowały się na frazach oraz podstronach mających realne znaczenie dla sprzedaży.

Klient często poznaje dziś firmę właśnie wtedy, gdy szuka czegoś w internecie. Jeśli znajduje tam wyłącznie konkurencję, nie pomogą Ci nawet najlepsze ceny na rynku. Dlatego warto sprawdzić nie tylko, czy Twoja firma pojawia się w Google, ale przede wszystkim, czy można ją znaleźć dokładnie wtedy, gdy ktoś potrzebuje tego, co sprzedajesz.