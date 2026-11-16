„Z informacji, które przekazuje prokurator generalny, wynika, że interesował się masowymi morderstwami, ich sprawcami” – powiedział Siemoniak w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Przyznał przy tym, że atak niekoniecznie musi mieć podłoże ideologiczne i nie dostrzeżono na tym etapie wpływu zewnętrznego na działania Michała O. Śledczy zajmują się obecnie odtworzeniem motywacji i inspiracji sprawcy. Siemoniak zaznacza, że wszystko na ten moment wskazuje na przemyślany charakter działań zamachowca i zaplanowanie całej akcji.

Z kolei Robert Tekieli w „Sieci” pisze o zjawisku znanym jako NVE (nihilistic violent extremism), który w opracowaniach naukowych pojawia się od 2022 roku. Osoby działające w tym „ruchu” mogą traktować przemoc jako cel sam w sobie, bez powiązania z jakąkolwiek ideologią. Uznania mają szukać w zamkniętych społecznościach internetowych. Publicysta zastanawia się, czy biorąc pod uwagę obecne doniesienia, to właśnie nie podobne środowiska wpłynęły na zamachowca.

Pozostaje pytanie – czy minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński przyzna publicznie, że jego słowa o powiązaniu Michałą O. z rzekomymi „ideologiami skrajnie prawicowymi” było co najmniej przedwczesne?! Warto przypomnieć, że w badaniu SW Research dla „Rzeczpospolitej” aż 53,9 proc. Polaków negatywnie oceniło wypowiedź ministra. Zaledwie 16 proc. oceniło ją jako pozytywną.