7 listopada na Rynku w Krakowie doszło do zamachu, w wyniku którego zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. 24-letni sprawca, który strzelał z długiej broni do przypadkowych przechodniów, zginął w szpitalu. Przed dalszym zabijaniem powstrzymało go dwóch bohaterskich policjantów. Sami funkcjonariusze z poważnymi ranami trafili do szpitali.

Dyskusja o bezpieczeństwie

Naturalnym jest, że tak dramatyczne wydarzenie wywołało dyskusję na temat bezpieczeństwa w tak newralgicznych miejscach, jak krakowski rynek. Sprawa wywołuje tym większe emocje, że w tym czasie rządzący skierowali duże siły policji do otoczenia Trybunału Konstytucyjnego, do którego uniemożliwiono wejście jego prezesowi i wiceprezesowi. 7 listopada w Warszawie miało pracować 141 policjantów delegowanych z Krakowa.

Kulisy pracy krakowskich policjantów

Teraz prezes Ruchu Narodowego w Krakowie Piotr Bartosz opublikował w mediach społecznościowych list emerytowanego policjanta, który włącza się w tę dyskusję.

– „W dniu 7.11.2026 Oddziały Prewencji Policji w Krakowie (OPP) zostały oddelegowane do Miasta Stołecznego Warszawa. Część sił OPP Kraków zabezpieczała manifestacje na Placu Matejki a reszta została oddelegowana do Warszawy. Wyjaśnię, że zadaniem OPP oprócz zabezpieczeń imprez masowych jest wspomaganie Komisariatów Policji. W normalnych warunkach, pluton alarmowy OPP zawsze pełni służbę w rejonie Rynku w Krakowie (podyktowane jest to tym, że alarmówka łatwo może zostać stamtąd zebrana i wysłana w rejon alarmu, pluton alarmowy pobiera wtedy zawsze do służby sprzęt PZ - przeciw zamieszkowy) dlatego tak często w rejonie Rynku i Plant można spotkać patrole piesze, oraz zmotoryzowane. Te patrole z OPP jak pisałem, wspomagają w rejonie Rynku Komisariat Policji I z ul. Szerokiej (KP I) oraz sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie (KMP) podczas interwencji”

– czytamy.

– „W normalne dni, spacerując po Rynku nie da się nie spotkać patroli pieszych z OPP Kraków. W dniu 7.11.26 nie było ani jednego. Nie było też radiowozów (busów) którymi poruszają się policjanci OPP. Ten radiowóz który podjął walkę ze sprawcą zamachu był ze sztabu KMP Kraków i pełnił tam służbę w zastępstwie za OPP, żeby Rynek nie został 'odsłonięty'. Tylko, że to był jeden radiowóz w zastępstwie za czasami nawet 8-10patroli. Powtórzę to. Tego feralnie dnia w rejonie Rynku Głównego nie było Oddziałów Prewencji, ponieważ były oddelegowane do Miasta Stołecznego w celu pełnienia służby pod Trybunałem”

– dodaje autor.