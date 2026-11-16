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To już pewne: Rozmowy Xi-Putin-Trump jeszcze w tym tygodniu

Chińskie MSZ potwierdziło plan spotkania przywódcy Chin z Władimirem Putinem i prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do rozmów dojdzie jeszcze w tym tygodniu.

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Donld Trump, Xi Jinping, Władimir Putin
Donld Trump, Xi Jinping, Władimir Putin · fot. Grafika wygenerowana komputerowo

Trójstronne rozmowy przywódców odbędą się w najbliższy czwartek podczas trwającego dwa dni szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Będzie to jednocześnie pierwsze takie spotkanie wspomnianych przywódców. Mają oni rozmawiać między innymi o redukcji broni jądrowej na świecie – informowała Olivia Wales z zespołu prasowego Białego Domu.

Ma być to jednak wyłącznie punktem wyjścia. Donald Trump ma rozmawiać także na temat wojny w Iranie, ale nie zaplanowano rozmów o wojnie na Ukrainie. Trump twierdzi, że jest to „niestosowne” biorąc pod uwagę, że Chiny nie biorą udziału w rozmowach pokojowych.

Co ciekawe, nikt nie spodziewa się po spotkaniu żadnego przełomu czy podpisanych porozumień, a najwięcej na spotkaniu ma zyskać wizerunkowo przywódca Chin, który w przyszłym roku będzie ubiegał się o kolejną kadencję.

Źródło: rmf24.pl,PAP

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