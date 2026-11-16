19- i 18-latek mieli przy sobie replikę broni palnej i kierowali groźby motywowane przynależnością narodową.

– „Mężczyźni mieli również publicznie pochwalać popełnienie przestępstwa, nawiązując do tragicznych wydarzeń w Krakowie”

– przekazała policja.

Po zatrzymaniu Ukraińcy usłyszeli zarzuty dot. wywołania fałszywego alarmu, publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa i stosowania przemocy czy kierowania groźby wobec grupy osób. Przestępstwa te zagrożone są karą nawet ośmiu lat więzienia. Tuż po przesłuchaniu w prokuraturze sprawcy zostali przekazani Straży Granicznej, która dokonała ich deportacji na Ukrainę.