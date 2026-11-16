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Wieści z kraju

Straszyli zamachem we Wrocławiu. Dwóch Ukraińców deportowanych z Polski

Polskie władze deportowały dwóch młodych Ukraińców, którzy we Wrocławiu krzyczeli, że są terrorystami i straszyli bombą, którą mieli trzymać w mieszkaniu. Cudzoziemcy nawiązywali przy tym do dramatycznych wydarzeń w Krakowie.

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Fot. screenshot: wroclaw.policja.gov.pl
Fot. screenshot: wroclaw.policja.gov.pl

19- i 18-latek mieli przy sobie replikę broni palnej i kierowali groźby motywowane przynależnością narodową.

–  „Mężczyźni mieli również publicznie pochwalać popełnienie przestępstwa, nawiązując do tragicznych wydarzeń w Krakowie”

– przekazała policja. 

Po zatrzymaniu Ukraińcy usłyszeli zarzuty dot. wywołania fałszywego alarmu, publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa i stosowania przemocy czy kierowania groźby wobec grupy osób. Przestępstwa te zagrożone są karą nawet ośmiu lat więzienia. Tuż po przesłuchaniu w prokuraturze sprawcy zostali przekazani Straży Granicznej, która dokonała ich deportacji na Ukrainę. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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