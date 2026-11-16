Służby o zachowaniu ucznia zaalarmowała dyrekcja szkoły.

– „Treść gróźb wzbudziła uzasadnioną obawę ich spełnienia”

– wyjaśnia asp. szt. Marta Haberska.

Na zabezpieczonym przez śledczych telefonie nastolatka znaleziono informacje wskazujące na „podejrzenie propagowania przez nieletniego faszystowskiego ustroju państwa”. Niepokojące treści miał on publikować też na swoich profilach w mediach społecznościowych.

–„Zebrany przez policjantów materiał dotyczy kierowania gróźb karalnych oraz treści ujawnionych w telefonie. Postępowanie obejmuje także podejrzenie popełnienia przez nieletniego innego czynu o charakterze seksualnym”

– zaznaczono w komunikacie policji.

Sąd rodzinny zdecydował o tymczasowym umieszczeniu młodego Rosjanina w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.