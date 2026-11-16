Dzień: poniedziałek, 16 listopada 2026 Imieniny: Marii, Edmunda, Gertrudy

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXXIII tygodnia okresu zwykłego

Wieści z kraju

Warszawska policja zatrzymała 16-letniego Rosjanina. Groził zabójstwem wielu osób

Policja zatrzymała 16-letniego obywatela Rosji, uczącego się w jednej z warszawskich szkół. Nastolatek groził swoim koleżankom i kolegom oraz dyrekcji placówki, opowiadając o zabójstwie wielu osób.

1 min czytania
Fot. za: Pixabay
Fot. za: Pixabay

Służby o zachowaniu ucznia zaalarmowała dyrekcja szkoły.

– „Treść gróźb wzbudziła uzasadnioną obawę ich spełnienia”

– wyjaśnia asp. szt. Marta Haberska.

Na zabezpieczonym przez śledczych telefonie nastolatka znaleziono informacje wskazujące na „podejrzenie propagowania przez nieletniego faszystowskiego ustroju państwa”. Niepokojące treści miał on publikować też na swoich profilach w mediach społecznościowych.

–„Zebrany przez policjantów materiał dotyczy kierowania gróźb karalnych oraz treści ujawnionych w telefonie. Postępowanie obejmuje także podejrzenie popełnienia przez nieletniego innego czynu o charakterze seksualnym”

– zaznaczono w komunikacie policji.

Sąd rodzinny zdecydował o tymczasowym umieszczeniu młodego Rosjanina w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. 

Źródło: Policja.pl, Fronda.pl

Polecane

Czytaj dalej