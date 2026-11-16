Przypomnijmy – 30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska (Sejm wybrał ją na sędziego TK, ale nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta), powołując się na nieznany w polskim porządku prawnym „stan wyższej konieczności konstytucyjnej” zarządziła „przerwę w czynnościach służbowych” prezesa i wiceprezesa TK oraz ogłosiła, że od teraz to ona kieruje pracami trybunału. Przejęcie kontroli nad siedzibą TK odbywało się w asyście ogromnych sił policji, które uniemożliwiły wejście do miejsca pracy władzom trybunału. Od tego czasu w TK pozostają dwie grupy: sędziowie powołani przez obecną większość, wedle których pracami kieruje Korwin-Piotrowska oraz wcześniej powołani sędziowie, nie uznający „zawieszenia” władz.

Działania sędzi Korwin-Piotrowskiej od początku kwestionowali m.in. I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego czy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Protestowały organizacje prawnicze, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ostatecznie działania te podważył wyrok Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

NBP publikuje oświadczenie

Teraz stanowisko ws. wydarzeń w TK zajął Narodowy Bank Polski. W komunikacie wskazano, że „w związku z sytuacją zaistniałą w wyniku wydania 30 października 2026 r. przez Annę Korwin-Piotrowską zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego pojawiło się zagadnienie związane z właściwą reprezentacją Trybunału”. Poinformowano, iż prezes TK Bogdan Święczkowski złożył 2 listopada w NBP „oświadczenie dotyczące reprezentacji TK (wskazał osoby uprawnione) w relacjach z NBP w związku z realizacją umowy rachunku bankowego”. 12 listopada natomiast „potwierdził swoje stanowisko”, dołączając do pisma „uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2026 r., którą uchylono zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach” prezesa i wiceprezesa TK.

– „Ponadto w dniu 6 listopada 2026r. zostały przekazane do NBP: przywołane wyżej zarządzenie z 30 października 2026 r. oraz dokumenty wskazujące co do zasady inne osoby uprawnione w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych przez NBP”

– dodano.

Jak zauważa bank centralny, „doszło więc do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów potwierdzających uprawnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK"”. Choć, jak zaznaczono w komunikacie, NBP nie jest instytucją mogącą rozstrzygać ten spór, to „kwestia ta ma jednak dla NBP podstawowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia osób uprawnionych do dysponowania środkami TK zgromadzonymi na rachunkach bankowych prowadzonych przez NBP”.

–„ W związku z tym w Departamencie Prawnym NBP dokonano – wyłącznie dla potrzeb ustalenia sytuacji NBP jako strony umowy rachunku bankowego zawartej z TK – analizy treści stosunku prawnego ustalonej tą umową i właściwymi dla zaistniałego stanu faktycznego normami, wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących”

– poinformowano.

– „W wyniku tej analizy wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny”

– dodano.