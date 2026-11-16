Kancelaria Prezydenta organizuje dziś w Belwederze spotkanie z przedstawicielami klubów i kół poselskich, poświęcone kryzysowi wokół Trybunału Konstytucyjnego. Reprezentując głowę państwa, rozmowy poprowadzi szef KPRP Zbigniew Bogucki.

Udziału w rozmowach nie chcą wziąć Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica. Jak stara się przekonywać w mediach społecznościowych poseł KO Bartosz Arłukiewicz, „prezydent nie jest żadnym arbitrem w sprawie TK”.

– „Wtargnął tam siłą z Boguckim i rozsiadł się na kanapie jak u siebie. Są takie filmy z lat 90, w których grupa osiłków wkraczała do dyskotek. Siadali w fotelu właściciela i twierdzili, że od dzisiaj oni tam rządzą”

– napisał.

Siłowe przejęcie kontroli nad TK

Polityk w ten sposób nawiązał do wydarzeń z 30 października, kiedy to rządzący skierowali pod TK ogromne siły policji, a ta uniemożliwiła wejście do siedziby trybunału jego prezesowi i wiceprezesowi. Wówczas interweniowała głowa państwa, pomagając władzom sądu konstytucyjnego wejść do jego siedziby. Wcześniej sędzia Anna Korwin-Piotrowska (Sejm wybrał ją na sędziego TK, ale nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta), powołując się na nieznany w polskim porządku prawnym… „stan wyższej konieczności konstytucyjnej” zarządziła „przerwę w czynnościach służbowych” prezesa i wiceprezesa TK oraz ogłosiła, że od teraz to ona kieruje pracami trybunału.

Dziennikarz odpowiada politykowi KO

Posłowi Arłukowiczowi odpowiedział red. Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24.

– „Z tym „siadaniem w fotelu właściciela” - w punkt, ale trochę pan przesadził z tymi osiłkami. Ot zwykła policja z pałami, osłaniająca waszych, przywiezionych z Kancelarii Premiera nominatów, którzy (tu zgoda) wtargnęli nielegalnie do Trybunału Konstytucyjnego”

– napisał dziennikarz.